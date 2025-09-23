Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de setembro

21/03 a 20/04
O Sol passa a atuar na área de relacionamentos, junto a Mercúrio, ampliando sua percepção sobre as demandas das pessoas e sua habilidade de conciliar. É um momento favorável para valorizar a convivência com quem você estima, participando mais da vida delas e fortalecendo vínculos.
21/04 a 20/05
Com o Sol no setor da saúde em conjunto com Mercúrio, sua energia vital se fortalece e você fica mais disposta a organizar o cotidiano. Isso melhora sua produtividade, especialmente nas rotinas que sustentam seu equilíbrio. Planeje melhor suas tarefas para ganhar eficiência e bem-estar.
21/05 a 20/06
O Sol aquece seu setor de prazeres, ao lado de Mercúrio, elevando sua sociabilidade e favorecendo momentos de diversão em grupo. Essa energia amplia sua popularidade e dá visibilidade às suas ideias. Valorize as companhias que estimulam sua mente e compartilhe o melhor da vida.
21/06 a 22/07
O Sol inicia sua passagem pelo setor familiar, deixando você mais acolhedora e participativa no lar, o que facilita o entendimento com seus próximos. Esse período estimula cuidados domésticos e a valorização dos vínculos de confiança. Invista em fortalecer laços e em cultivar a harmonia.
23/07 a 22/08
Com o Sol no setor da comunicação em conjunto com Mercúrio, sua expressão ganha clareza e maior alcance. É uma fase que favorece a defesa de seus interesses e o fortalecimento de contatos. Procure filtrar melhor as informações e aprimorar seus diálogos no dia a dia.
23/08 a 22/09
O Sol transita sua área financeira e encontra Mercúrio, impulsionando seu lado prático e empreendedor. Isso favorece o planejamento de investimentos e a busca por novas oportunidades. Aproveite para organizar melhor as contas e fazer bom uso dos recursos que já possui.
23/09 a 22/10
O Sol em seu signo junto a Mercúrio realça seu carisma, sua clareza mental e sua habilidade de dialogar. Esse é um ciclo de visibilidade pessoal, em que sua imagem tende a ser projetada. Use esse momento para se apresentar com confiança e abrir caminhos condizentes com seus planos.
23/10 a 21/11
O Sol passa a iluminar seu setor de crise junto a Mercúrio, trazendo consciência sobre pontos frágeis que exigem ajustes. Questões emocionais e práticas podem pesar, mas também se tornam oportunidade de amadurecimento. Inclua pausas e atividades que ajudem a aliviar a mente.
22/11 a 21/12
O Sol ingressa na área das amizades ao lado de Mercúrio, favorecendo relações fraternas e estimulando ações em grupo. Afinidades intelectuais ficam em destaque, abrindo caminhos de cooperação. Esteja aberta a interações que tragam novas possibilidades e fortaleçam vínculos.
22/12 a 20/01
O Sol e Mercúrio ativam a área profissional, iluminando suas ideias e garantindo visibilidade nos projetos. Esse trânsito favorece seu desempenho intelectual e sua atuação em equipe, inspirando confiança nos demais. É um bom momento para se firmar como liderança natural.
21/01 a 18/02
Com o Sol no setor espiritual e em conjunção a Mercúrio, o momento favorece os estudos, o autoconhecimento e a busca por novas perspectivas. Viagens, aprendizados e reflexões ganham importância e podem ampliar sua visão de mundo. Cultive experiências que tragam crescimento.
19/02 a 20/03
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será conhecedor de técnicas e meios para manter as grandes empresas, distinguindo-se por sua grande diplomacia. Terá proteção intensa de seu anjo guardião, sendo digno, elevado, inspirado e incorruptível. Poderá ser confidente de cidadãos de alto prestígio social, econômico ou político e colaborar fielmente com qualquer pessoa que tenha por objetivo melhorar a sociedade.
O SANTO
Nasceu em 25 de maio de 1887, numa família de camponeses, em Pietrelcina, na arquidiocese de Benevento. Aos 16 anos, entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, adotando o nome de frei Pio. Seis anos depois, entrou para o Convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas à confissão. Fundou a Casa Alívio do Sofrimento em 5 de maio de 1956. Quando teve que passar por investigações e restrições em seu serviço sacerdotal, aceitou tudo com humildade. Diante de acusações e calúnias, sempre se calou, confiando no julgamento de Deus. Sua saúde, desde a juventude, não foi muito próspera e, nos últimos anos, declinou rapidamente. Morreu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos.