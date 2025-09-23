Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 O Sol passa a atuar na área de relacionamentos, junto a Mercúrio, ampliando sua percepção sobre as demandas das pessoas e sua habilidade de conciliar. É um momento favorável para valorizar a convivência com quem você estima, participando mais da vida delas e fortalecendo vínculos.

Touro 21/04 a 20/05 Com o Sol no setor da saúde em conjunto com Mercúrio, sua energia vital se fortalece e você fica mais disposta a organizar o cotidiano. Isso melhora sua produtividade, especialmente nas rotinas que sustentam seu equilíbrio. Planeje melhor suas tarefas para ganhar eficiência e bem-estar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O Sol aquece seu setor de prazeres, ao lado de Mercúrio, elevando sua sociabilidade e favorecendo momentos de diversão em grupo. Essa energia amplia sua popularidade e dá visibilidade às suas ideias. Valorize as companhias que estimulam sua mente e compartilhe o melhor da vida.

Câncer 21/06 a 22/07 O Sol inicia sua passagem pelo setor familiar, deixando você mais acolhedora e participativa no lar, o que facilita o entendimento com seus próximos. Esse período estimula cuidados domésticos e a valorização dos vínculos de confiança. Invista em fortalecer laços e em cultivar a harmonia.

Leão 23/07 a 22/08 Com o Sol no setor da comunicação em conjunto com Mercúrio, sua expressão ganha clareza e maior alcance. É uma fase que favorece a defesa de seus interesses e o fortalecimento de contatos. Procure filtrar melhor as informações e aprimorar seus diálogos no dia a dia.

Virgem 23/08 a 22/09 O Sol transita sua área financeira e encontra Mercúrio, impulsionando seu lado prático e empreendedor. Isso favorece o planejamento de investimentos e a busca por novas oportunidades. Aproveite para organizar melhor as contas e fazer bom uso dos recursos que já possui.

Libra 23/09 a 22/10 O Sol em seu signo junto a Mercúrio realça seu carisma, sua clareza mental e sua habilidade de dialogar. Esse é um ciclo de visibilidade pessoal, em que sua imagem tende a ser projetada. Use esse momento para se apresentar com confiança e abrir caminhos condizentes com seus planos.

Escorpião 23/10 a 21/11 O Sol passa a iluminar seu setor de crise junto a Mercúrio, trazendo consciência sobre pontos frágeis que exigem ajustes. Questões emocionais e práticas podem pesar, mas também se tornam oportunidade de amadurecimento. Inclua pausas e atividades que ajudem a aliviar a mente.

Sagitário 22/11 a 21/12 O Sol ingressa na área das amizades ao lado de Mercúrio, favorecendo relações fraternas e estimulando ações em grupo. Afinidades intelectuais ficam em destaque, abrindo caminhos de cooperação. Esteja aberta a interações que tragam novas possibilidades e fortaleçam vínculos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O Sol e Mercúrio ativam a área profissional, iluminando suas ideias e garantindo visibilidade nos projetos. Esse trânsito favorece seu desempenho intelectual e sua atuação em equipe, inspirando confiança nos demais. É um bom momento para se firmar como liderança natural.

Aquário 21/01 a 18/02 Com o Sol no setor espiritual e em conjunção a Mercúrio, o momento favorece os estudos, o autoconhecimento e a busca por novas perspectivas. Viagens, aprendizados e reflexões ganham importância e podem ampliar sua visão de mundo. Cultive experiências que tragam crescimento.