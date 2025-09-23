Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 23 de setembro (23/09)

Foto: Cedric Cheung-Lau/Divulgação Filme "Esta Isla" é exibido no Cine Ceará

A programação do 35º Cine continua nesta terça-feira, 23, com exibições de curtas e de longa metragens. Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem, são apresentadas as obras "Réquiem para Moïse" (RJ), "Brincadeira de Criança" (SP), "Boi de Salto" (PI) e "Fogos de Artifício" (CE). Na Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem, o filme "Esta Isla" (foto), de Porto Rico, é exibido. Na trama, um adolescente de uma cidade costeira de Porto Rico mora com seu irmão mais velho em um complexo habitacional. A pesca é sua principal fonte de sustento, mas a necessidade os leva a se envolverem em negócios ilegais que prometem dinheiro fácil.

Quando: terça-feira, 23, a partir das 19 horas

Gratuito





Cultura Surda

Como parte da 19ª Primavera dos Museus, o Museu da Cultura Cearense (MCC) recebe nesta terça-feira, 23, roda de conversa sobre o tema "Espaços Culturais e Cultura Surda: Relatos e Experiências". A ação é ministrada por Davi Bruno, Lyvia Cruz (foto), Sofia Moreira, Weverson Martins e Renata Freitas. A Primavera dos Museus visa propiciar o acesso aos museus, espaços que refletem sobre o passado, elaboram significação sobre o presente e uma projeção para o futuro. Neste ano, o evento convoca à ação e à conscientização para enfrentar a crise climática e, ao mesmo tempo, preservar histórias, territórios e modos de vida.

Quando: terça-feira, 23, às 16 horas

Gratuito





Antônio Poteiro

Segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado". A mostra homenageia o centenário de nascimento do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro. São mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, que percorrem a trajetória criativa do artista a partir dos anos 1970. A exposição apresenta o repertório de Poteiro, conhecido por cores vibrantes, composições densas e temas fortemente ligados ao imaginário popular brasileiro.

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; visitação até novembro

Gratuito





Visita Mediada

O Theatro José de Alencar (TJA) abre seus espaços nesta terça-feira, 23, para visitas mediadas ao equipamento cultural. Um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil, o equipamento completou 115 anos em junho. Localizado no Centro de Fortaleza, o teatro reúne programação diversificada, incluindo peças teatrais, concertos musicais, cursos de teatro e oficinas. Além disso, é conhecido por sua beleza estética e arquitetura imponente.

Quando: terça-feira, 23, às 9h, 11h, 14h e 16 horas

Quanto: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia); vendas no Sympla e no local



Lino Villaventura

O Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) segue com exposição que celebra os 50 anos de carreira do designer de moda brasileiro Lino Villaventura. A mostra reúne 23 figurinos originais juntamente com registros captados pelas lentes de fotógrafos como Bob Wolfenson, Gentil Barreira e Cris Vidal. Há desde a primeira peça costurada pelo estilista até modelos desfilados na última edição do São Paulo Fashion Week.