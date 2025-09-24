Cinema cearense marca presença em evento de cinema em Belo Horizonte

Foto: DIVULGAÇÃO/CENA DE SUÇUARANA/CLARISSA CAMPOLINA E SÉRGIO BORGES "Suçuarana", de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, integra mostra Cinemundi do 19º CineBH

A produção do cinema latino-americano é destaque na 19ª edição da CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O evento gratuito exibe 101 filmes até domingo, 28, na capital mineira. Sob a temática "Horizontes Latinos: Nós Somos o Nosso Futuro?", as obras apontam questões sociais, políticas e culturais de países como Colômbia, Peru e Uruguai, além do Brasil.

Elas são divididas em mostras como Território, Conexões, Diálogos Históricos e A Cidade em Movimento. As sessões são apresentadas em espaços como Cine Theatro Brasil, Cine Belas Artes, Cine Santa Tereza e Fundação Clóvis Salgado.

A abertura, na terça-feira, 23, foi realizada no Cine Theatro Brasil e teve a pré-estreia de "O Agente Secreto". Protagonizado por Wagner Moura, o filme será o representante do Brasil no Oscar em 2026. O homenageado foi o ator Carlos Francisco, presente em filmes como "Bacurau" (2019), "Marte Um" (2021) e "Estranho Caminho" (2023).

Três filmes cearenses estão presentes na programação do evento. "Morte e Vida, de Madalena", do diretor Guto Parente, parte da mostra Vertentes, acompanha Madalena, produtora de cinema que tem que lidar com a morte recente do pai, a gravidez e a produção de uma ficção científica.

Já "Estranho Caminho" (2023), também de Guto, integra a mostra Homenagem, enquanto "Doce de Coco" (2010), de Allan Deberton, completa a Cine-Expressão. Títulos da mostra A Cidade em Movimento estarão disponíveis em programação on-line, disponibilizados gratuitamente no site oficial.

Faixa de filmes também compõe seleção na plataforma IC Play, em parceria com o Itaú Cultural, entre 29 de setembro e 13 de outubro.



