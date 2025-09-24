Confira a agenda cultural desta quarta, 24 de setembro (24/9)

Foto: Perola Dutra/Divulgação Exposição "Lixúria", do Busão das Artes, chega à Unifor nesta semana

Após passar por diversas cidades, o Busão das Artes estaciona em Fortaleza com a exposição gratuita "Lixúria", na Universidade de Fortaleza (Unifor). A mostra reflete o consumo da sociedade e segue até o dia 29 deste mês. O público poderá ver obras de artista como Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage, Tomazicabral, Jessica Mein e Karola Braga.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h30min; sábado, das 9h30min às 17h30min

segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h30min; sábado, das 9h30min às 17h30min Onde: Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Pinacoteca do Ceará

A Pinacoteca do Ceará, equipamento localizado no Centro, recebe nesta quarta-feira, 24, das 12h30min às 13h30min, o programa Pouso do Trabalhador. Sob o tema "Criação de objetos de apego", o educador Iuri Tavares ensina a criar os chamados "stim toys" - objetos para alívio do estresse e da ansiedade. A atividade é acessível em Libras e tem 15 vagas por ordem de chegada. Inscrições realizadas na recepção.

Quando: quarta-feira, 24, das 12h30min às 13h30min

quarta-feira, 24, das 12h30min às 13h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. Inscrição na recepção 1 hora antes





Lançamento literário

O músico e escritor Paulo de Tarso Pardal lança na noite desta quarta-feira, 24, às 19h30min, o livro de romance epistolar "Cartas pra vc", no Ideal Clube. A história acompanha o personagem que declara seu amor a uma mulher por meio de 38 cartas, que revelam segredos e memórias, mas que nunca foram enviadas. A entrada é gratuita.

Quando: quarta-feira, 24, às 19h30min

quarta-feira, 24, às 19h30min Onde: Ideal Clube (Avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Ideal Clube (Avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles) Valor do livro: R$ 30





Mostra Repertório

O Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo "Diva", do Grupo Desequilibradoz. A apresentação integra a programação da Mostra Repertório, do Centro Cultural Dragão do Mar, que leva espetáculos com preço acessível ao equipamento cultural. Um debate sobre beleza, bullying e o desenvolvimento pessoal, a peça convida o público a refletir sobre as relações humanas.

Quando: quarta-feira, 24, às 19h30min

quarta-feira, 24, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas: Sympla e bilheteria





Clássicos do Rock

Os amantes do rock têm um encontro nesta quarta-feira, 24, no Theatro Via Sul, para assistir ao concerto "Starlight - Clássicos do Rock". Apresentando canções das bandas Queen, The Beatles, Pink Floyd, The Eagles, U2 e outros artistas de renome internacional ao som de arranjos de música clássica, o evento está com ingressos à venda no site Uhuu.

Quando: quarta-feira, 24, às 21 horas

quarta-feira, 24, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Uhuu



