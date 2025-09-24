Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 24 de setembro

21/03 a 20/04
Lua e Marte juntos no setor íntimo elevam os instintos e favorecem reações impulsivas, trazendo riscos de perdas emocionais, materiais e práticas, como alerta Plutão tensionado. Recolher-se pode ser útil para evitar desgastes, permitindo restaurar a calma e resgatar o equilíbrio interno.
21/04 a 20/05
Lua e Marte se alinham na área de relacionamentos, trazendo estímulo para interagir mais de perto com as pessoas queridas. A fase tende a ser animada, mas também carregada de intensidade emocional. Busque evitar atitudes precipitadas diante de situações mais delicadas.
21/05 a 20/06
21/06 a 22/07
O encontro entre Lua e Marte desperta seu lado comunicativo no meio social, fortalecendo interações e também prazeres compartilhados. É possível que surjam boas conexões, mas a competitividade pode ganhar força. Procure moderar disputas para evitar exageros e manter o equilíbrio.
23/07 a 22/08
O encontro de Lua e Marte ativa seu setor doméstico, deixando você mais enérgica e firme na condução da vida íntima. Porém, a tensão com Plutão pode acirrar conflitos nos vínculos próximos. Busque uma postura flexível, colocando o foco em fortalecer a união e evitar atritos.
23/08 a 22/09
Lua e Marte no setor das ideias favorecem debates e fortalecem sua expressão, tornando-a mais incisiva e objetiva. O momento é bom para conversas produtivas, mas é preciso cuidado ao lidar com divergências. Escolha bem as palavras para manter clareza e evitar desentendimentos.
23/09 a 22/10
A movimentação de Lua e Marte no setor material estimula dinamismo ao lidar com recursos, permitindo gerir melhor o que está ao seu alcance. No entanto, pode surgir tendência a se sobrecarregar com problemas que não cabem a você. Busque separar responsabilidades de modo saudável.
23/10 a 21/11
Lua e Marte juntos em seu signo trazem energia e força de vontade para avançar com seus planos pessoais. Contudo, Plutão tensionado alerta contra a agressividade, que pode desgastar laços importantes. Prefira a via conciliadora, mantendo firmeza, mas sem impor excessos aos outros.
22/11 a 21/12
O encontro entre Lua e Marte na área de crise dá coragem e intensidade para lidar com situações desafiadoras, permitindo enfrentar obstáculos de frente. Porém, é necessário evitar atitudes impulsivas. Organize melhor estratégias de médio prazo, mantendo firmeza, mas com atenção ao planejamento.
22/12 a 20/01
Lua e Marte juntos fortalecem vínculos na área das amizades, destacando cooperação e senso de parceria. Porém, a energia competitiva pode gerar conflitos se houver imposição de vontades. Procure apostar no diálogo respeitoso, valorizando a união e o espírito de colaboração.
21/01 a 18/02
Lua e Marte juntos na área do trabalho ampliam sua disposição para lidar com as tarefas cotidianas e responsabilidades, deixando a rotina mais dinâmica. Mas cuidado com o excesso: descanso e lazer são fundamentais para equilibrar compromissos e manter a vitalidade em alta.
19/02 a 20/03
Lua e Marte se encontram no setor espiritual, trazendo energia para expandir ideias e se envolver com novos aprendizados. Seu pensamento ganha força, mas Plutão tensionado pede cautela nas trocas intelectuais. Evite emitir opiniões de forma brusca quando houver visões diferentes.
O ANJO
Liberta os escravos, inspira independência, preside à paz, influi sobre a prosperidade do país; conduz à glória militar; dá o amor das ciências que tem relação com o gênio da guerra. O gênio contrário provoca discórdias entre os príncipes, destrói os Estados, induz a revoluções, dissemina orgulho e paixões. Quem nasce sob esta influência tende a ter um comportamento íntegro.
O SANTO
Nasceu em Veneza, por volta de 980, em 23 de abril. Em seu batismo foi dado o nome de Giorgio. Aos cinco anos foi acometido por uma febre e seus pais pediram a intercessão de São Giorgio. Uma vez curado, entrou no mosteiro beneditino de São Giorgio Maior, em Veneza. No mosteiro, em memória de seu pai falecido, assumiu o nome de Gerardo. Depois de alguns anos, depois peregrino, professor do príncipe Emeric (futuro rei da Hungria), viveu como eremita e bispo de Csanád. Sagredo participou ativamente da evangelização do povo húngaro. Teria escrito várias obras, mas apenas o "Comentário sobre Daniel" é conhecido. Morreu em 24 de setembro de 1046, no portão de Pest, na margem direita do Danúbio, pela mão de um grupo de pagãos, que o empurrou para baixo do monte Kelen.