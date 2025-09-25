Foto: Divulgação/ Uirá Ferreira Formada em 2004, banda Academia da Berlinda une ritmos afrocaribenhos e pernambucanos na identidade musical

De Olinda, Pernambuco, a Academia da Berlinda retorna a Fortaleza para show no Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, neste sábado, 27, às 20 horas. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$ 70. Celebrando 21 anos de história, o grupo traz no repertório músicas dos seus quatro álbuns: "Academia da Berlinda" (2007), "Olindance" (2011), "Nada Sem Ela" (2016) e "Descompondo o Silêncio" (2020). Ingressos seguem à venda no Sympla.

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quando: sábado, 27, às 20 horas

Quanto: a partir de R$ 70

Vendas: Sympla



