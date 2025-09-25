Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 25 de setembro

21/03 a 20/04
A Lua se harmoniza com Júpiter e Saturno, favorecendo amadurecimento em relação às ambições e senso crítico nos desafios. Paciência é essencial para colher resultados, assim como resguardar sua privacidade. Prefira manter discrição no convívio e preserve sua intimidade emocional.
21/04 a 20/05
A Lua na área de relacionamentos se harmoniza com Júpiter e Saturno, destacando a importância de amadurecer vínculos e compartilhar vivências com pessoas experientes. Projetos se fortalecem com tais trocas. No plano pessoal, escutar conselhos de pessoas mais experientes pode trazer aprendizados valiosos.
21/05 a 20/06
O período exalta o compromisso com trabalho e obrigações diárias, pois a Lua em harmonia com Júpiter e Saturno melhora a rotina e eleva sua qualidade de vida. Saúde e bem-estar exigem atenção: é preciso conciliar prazeres e responsabilidades, mantendo equilíbrio no cotidiano.
21/06 a 22/07
A Lua em sintonia com Júpiter e Saturno impulsiona o engajamento em causas coletivas e reforça sua consciência comunitária. Mas evite assumir além do que pode sustentar, distribuindo deveres de forma equilibrada. Atuar com limites claros ajudará a manter coerência nas ações.
23/07 a 22/08
Com a Lua em sintonia com Júpiter e Saturno no setor familiar, recolhimento e estabilidade tornam-se prioridade. Cuide da saúde física e emocional, traçando estratégias de longo prazo. Refletir sobre desafios e adotar disciplina permitirá lidar melhor com responsabilidades. Foque no amadurecimento.
23/08 a 22/09
A Lua em harmonia com Júpiter e Saturno acentua a necessidade de pensar antes de falar ou expor sentimentos, cultivando clareza no discurso, mesmo à custa da espontaneidade. Trocas de experiência mostram-se úteis e fortalecem projetos que exigem planejamento cuidadoso e visão de longo alcance.
23/09 a 22/10
O bom senso na gestão dos recursos materiais se combina à disciplina, pois a Lua em sintonia com Júpiter e Saturno fortalece sua organização. Estudar, buscar ajuda técnica e ampliar conhecimentos contribuem para estruturar melhor a vida financeira. Aproveite o momento para se aperfeiçoar.
23/10 a 21/11
A Lua em seu signo desperta diplomacia e desenvoltura, qualificando suas interações pessoais e profissionais. Aproveite o período para valorizar metas e aprimorar habilidades de gestão. O empenho constante e o uso equilibrado da energia se mostram decisivos para alcançar conquistas significativas.
22/11 a 21/12
Lua em harmonia com Júpiter e Saturno favorece recolhimento e reflexão, ajudando a ordenar ideias e sentimentos. Sua visão prática se fortalece, trazendo disciplina para criar soluções consistentes. É uma fase em que ações bem planejadas podem gerar benefícios sólidos a longo prazo.
22/12 a 20/01
A Lua em sintonia com Júpiter e Saturno favorece a troca com pessoas de experiência, que podem orientar suas decisões em pontos importantes da vida. Relacionamentos tendem a se consolidar, aumentando confiança e maturidade nos vínculos. Um círculo social mais estável se forma.
21/01 a 18/02
A Lua no setor profissional se combina a Júpiter e Saturno, destacando um momento de amadurecimento na carreira. Oportunidades de crescimento podem ser melhor aproveitadas com disciplina e organização. Esteja aberta ao diálogo e valorize a experiência de quem pode orientar seu caminho.
19/02 a 20/03
O trânsito da Lua pelo setor espiritual, em harmonia com Júpiter e Saturno, amplia seu olhar para experiências enriquecedoras. Valorize estudos, práticas de autoconhecimento e aprendizados vindos de quem possui trajetória sólida. A troca intelectual contribui para seu amadurecimento pessoal.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência ama as viagens, é instruído e todos os seus empreendimentos têm sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas com talento e coragem. Lutará para manter vivas as tradições e conservar lembranças das coisas queridas. Viajante e pesquisador de fatos históricos, esclarecerá quaisquer dúvidas ou coincidências dessa vida, através de lembranças de suas encarnações anteriores.
O SANTO
Originário de uma família nobre de Pamplona, Espanha. Seus pais eram pagãos, mas se converteram na época do episcopado do filho. Foi confiado aos cuidados do padre Onesto, que o batizou e o instruiu na fé cristã. Mais tarde, foi ordenado sacerdote e, depois, bispo. Evangelizou algumas regiões da França como Aquitânia, Auvergne e Anjou. Os "Atos" dizem que ele foi preso por ordem do governador romano Valério. Em seus itinerários, acabou parando em Amiens, onde foi bispo. Foi novamente preso no início do século IV e convidado a abjurar, mas Firmino recusou. Os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão em 25 de setembro entre os anos de 290 e 303. Suas relíquias estão em várias igrejas da França, onde seu culto teve uma ampla difusão.