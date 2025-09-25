Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 25 de setembro
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 25 de setembro

Áries

21/03 a 20/04

A Lua se harmoniza com Júpiter e Saturno, favorecendo amadurecimento em relação às ambições e senso crítico nos desafios. Paciência é essencial para colher resultados, assim como resguardar sua privacidade. Prefira manter discrição no convívio e preserve sua intimidade emocional.

Touro

21/04 a 20/05

A Lua na área de relacionamentos se harmoniza com Júpiter e Saturno, destacando a importância de amadurecer vínculos e compartilhar vivências com pessoas experientes. Projetos se fortalecem com tais trocas. No plano pessoal, escutar conselhos de pessoas mais experientes pode trazer aprendizados valiosos.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O período exalta o compromisso com trabalho e obrigações diárias, pois a Lua em harmonia com Júpiter e Saturno melhora a rotina e eleva sua qualidade de vida. Saúde e bem-estar exigem atenção: é preciso conciliar prazeres e responsabilidades, mantendo equilíbrio no cotidiano.

Câncer

21/06 a 22/07

A Lua em sintonia com Júpiter e Saturno impulsiona o engajamento em causas coletivas e reforça sua consciência comunitária. Mas evite assumir além do que pode sustentar, distribuindo deveres de forma equilibrada. Atuar com limites claros ajudará a manter coerência nas ações.

Leão

23/07 a 22/08

Com a Lua em sintonia com Júpiter e Saturno no setor familiar, recolhimento e estabilidade tornam-se prioridade. Cuide da saúde física e emocional, traçando estratégias de longo prazo. Refletir sobre desafios e adotar disciplina permitirá lidar melhor com responsabilidades. Foque no amadurecimento.

Virgem

23/08 a 22/09

A Lua em harmonia com Júpiter e Saturno acentua a necessidade de pensar antes de falar ou expor sentimentos, cultivando clareza no discurso, mesmo à custa da espontaneidade. Trocas de experiência mostram-se úteis e fortalecem projetos que exigem planejamento cuidadoso e visão de longo alcance.

Libra

23/09 a 22/10

O bom senso na gestão dos recursos materiais se combina à disciplina, pois a Lua em sintonia com Júpiter e Saturno fortalece sua organização. Estudar, buscar ajuda técnica e ampliar conhecimentos contribuem para estruturar melhor a vida financeira. Aproveite o momento para se aperfeiçoar.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua em seu signo desperta diplomacia e desenvoltura, qualificando suas interações pessoais e profissionais. Aproveite o período para valorizar metas e aprimorar habilidades de gestão. O empenho constante e o uso equilibrado da energia se mostram decisivos para alcançar conquistas significativas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Lua em harmonia com Júpiter e Saturno favorece recolhimento e reflexão, ajudando a ordenar ideias e sentimentos. Sua visão prática se fortalece, trazendo disciplina para criar soluções consistentes. É uma fase em que ações bem planejadas podem gerar benefícios sólidos a longo prazo.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A Lua em sintonia com Júpiter e Saturno favorece a troca com pessoas de experiência, que podem orientar suas decisões em pontos importantes da vida. Relacionamentos tendem a se consolidar, aumentando confiança e maturidade nos vínculos. Um círculo social mais estável se forma.

Aquário

21/01 a 18/02

A Lua no setor profissional se combina a Júpiter e Saturno, destacando um momento de amadurecimento na carreira. Oportunidades de crescimento podem ser melhor aproveitadas com disciplina e organização. Esteja aberta ao diálogo e valorize a experiência de quem pode orientar seu caminho.

Peixes

19/02 a 20/03

O trânsito da Lua pelo setor espiritual, em harmonia com Júpiter e Saturno, amplia seu olhar para experiências enriquecedoras. Valorize estudos, práticas de autoconhecimento e aprendizados vindos de quem possui trajetória sólida. A troca intelectual contribui para seu amadurecimento pessoal.

O ANJO

Yelaiah

Quem nasce sob esta influência ama as viagens, é instruído e todos os seus empreendimentos têm sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas com talento e coragem. Lutará para manter vivas as tradições e conservar lembranças das coisas queridas. Viajante e pesquisador de fatos históricos, esclarecerá quaisquer dúvidas ou coincidências dessa vida, através de lembranças de suas encarnações anteriores.

O SANTO

São Firmino De Amiens

Originário de uma família nobre de Pamplona, Espanha. Seus pais eram pagãos, mas se converteram na época do episcopado do filho. Foi confiado aos cuidados do padre Onesto, que o batizou e o instruiu na fé cristã. Mais tarde, foi ordenado sacerdote e, depois, bispo. Evangelizou algumas regiões da França como Aquitânia, Auvergne e Anjou. Os "Atos" dizem que ele foi preso por ordem do governador romano Valério. Em seus itinerários, acabou parando em Amiens, onde foi bispo. Foi novamente preso no início do século IV e convidado a abjurar, mas Firmino recusou. Os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão em 25 de setembro entre os anos de 290 e 303. Suas relíquias estão em várias igrejas da França, onde seu culto teve uma ampla difusão.

 

