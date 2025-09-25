'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente': leia análise da nova produção da HBO

Foto: HBO Max/Reprodução Registro do núcleo principal da série

"Filme de terror não tem herói, tem sobrevivente" é o que diz Nando (Johnny Massaro) para sua colega e amiga Lea (Bruna Linzmeyer) após conseguir contrabandear mais uma quantidade de AZT em um dos episódios de "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente".

Baseada em fatos reais, a nova minissérie da HBO Max acompanha o esquema de contrabando do então único remédio de tratamento para Aids que tinha a entrada proibida no Brasil durante os anos 1980.

Após o diagnóstico de Nando, a dupla cria um esquema de contrabando para garantir o tratamento para as vítimas da doença, em meio a preconceitos e olhares atravessados.

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" segue a mesma linha de ambientação de produções como "Paris Is Burning" (1991) de Jennie Livingston e "Pose" (2019), mostrando o elo familiar formado por aqueles corpos que habitam a noite do Rio de Janeiro.

Foto: HBO Max/Reprodução "Máscaras de Oxigênio Não Cairão" estreou em 31 de agosto na HBO Max

Com um primeiro episódio de quase uma hora, a trama apresenta seu núcleo principal e a problemática a ser lidada. E vai além ao aprofundar mais a memória sobre a epidemia e mostrar que a Aids realmente foi uma questão de saúde pública, não apenas da comunidade LGBTQIAP .

Esse é o destaque da obra, ao conseguir não só revisitar a dor e trazer discursos importantes contra o preconceito, mas também pontuar como o HIV atingia a diversas camadas sociais devido a desinformação: mulheres casadas, crianças, jovens, adolescentes - independente da sexualidade.

É importante que haja essa fuga do lugar comum, trazendo mais drama e qualidade a narrativa para quem assiste. Despertando lágrimas facilmente na audiência com um roteiro bem construído que sensibiliza através de falas muito poéticas.

Interessante como a escrita do enredo faz paralelos com a profissão de Nando, ao fazer metáforas inteligentes sobre os procedimentos de primeiros socorros. Uma sacada simples, porém, inteligente.

O elenco incorpora bem a proposta, imergindo tanto a quem assiste que, em determinado momento, enquanto acompanhava, me percebi com medo de que o esquema desse errado.

A minissérie - que tem episódios lançados semanalmente na plataforma HBO Max - possui momentos necessários de respiro por meio do senso de comunidade que surge de onde menos se espera e de romances surpreendentes.

