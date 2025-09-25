Logo O POVO+
'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente': leia análise da nova produção da HBO
"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", minissérie da HBO Max, traz de volta as dores da epidemia de Aids
Registro do núcleo principal da série (Foto: HBO Max/Reprodução)
"Filme de terror não tem herói, tem sobrevivente" é o que diz Nando (Johnny Massaro) para sua colega e amiga Lea (Bruna Linzmeyer) após conseguir contrabandear mais uma quantidade de AZT em um dos episódios de "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente".

Baseada em fatos reais, a nova minissérie da HBO Max acompanha o esquema de contrabando do então único remédio de tratamento para Aids que tinha a entrada proibida no Brasil durante os anos 1980.

Após o diagnóstico de Nando, a dupla cria um esquema de contrabando para garantir o tratamento para as vítimas da doença, em meio a preconceitos e olhares atravessados.

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" segue a mesma linha de ambientação de produções como "Paris Is Burning" (1991) de Jennie Livingston e "Pose" (2019), mostrando o elo familiar formado por aqueles corpos que habitam a noite do Rio de Janeiro.

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão" estreou em 31 de agosto na HBO Max(Foto: HBO Max/Reprodução)
Com um primeiro episódio de quase uma hora, a trama apresenta seu núcleo principal e a problemática a ser lidada. E vai além ao aprofundar mais a memória sobre a epidemia e mostrar que a Aids realmente foi uma questão de saúde pública, não apenas da comunidade LGBTQIAP .

Esse é o destaque da obra, ao conseguir não só revisitar a dor e trazer discursos importantes contra o preconceito, mas também pontuar como o HIV atingia a diversas camadas sociais devido a desinformação: mulheres casadas, crianças, jovens, adolescentes - independente da sexualidade.

É importante que haja essa fuga do lugar comum, trazendo mais drama e qualidade a narrativa para quem assiste. Despertando lágrimas facilmente na audiência com um roteiro bem construído que sensibiliza através de falas muito poéticas.

Interessante como a escrita do enredo faz paralelos com a profissão de Nando, ao fazer metáforas inteligentes sobre os procedimentos de primeiros socorros. Uma sacada simples, porém, inteligente.

O elenco incorpora bem a proposta, imergindo tanto a quem assiste que, em determinado momento, enquanto acompanhava, me percebi com medo de que o esquema desse errado.

A minissérie - que tem episódios lançados semanalmente na plataforma HBO Max - possui momentos necessários de respiro por meio do senso de comunidade que surge de onde menos se espera e de romances surpreendentes.

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente"

  • Onde assistir: HBO Max
  • Quando: Episódios semanais

 

