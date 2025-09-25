Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação/ Uirá Ferreira Formada em 2004, banda Academia da Berlinda une ritmos afrocaribenhos e pernambucanos na identidade musical

De Olinda, Pernambuco, a Academia da Berlinda retorna a Fortaleza para show no Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, neste sábado, 27, às 20 horas. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$ 70. Celebrando 21 anos de história, o grupo traz no repertório músicas dos seus quatro álbuns: "Academia da Berlinda" (2007), "Olindance" (2011), "Nada Sem Ela" (2016) e "Descompondo o Silêncio" (2020). Ingressos seguem à venda no Sympla.

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quando: sábado, 27, às 20 horas

sábado, 27, às 20 horas Quanto: a partir de R$ 70

a partir de R$ 70 Vendas: Sympla

Circo do Tiru

Chega ao Riomar Fortaleza nesta sexta, 26, a nova temporada do Circo do Tiru. A tenda montada no estacionamento do shopping apresenta o espetáculo "Nordestinamente - Em Busca do Primeiro Palhaço", a partir das 19h15min.

Quando: a partir de sexta, 26, às 19h15min

a partir de sexta, 26, às 19h15min Onde: Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) Vendas: GuicheWeb.com

GuicheWeb.com Mais infos: @riomarfortaleza @circodotiru





Roberta Sá

A cantora Roberta Sá apresenta em Fortaleza a turnê comemorativa “Tudo que cantei sou", que marca seus 20 anos de trajetória na música brasileira, nesta quinta-feira, 25, às 20 horas. Na ocasião, a artista revisita a carreira com as canções dos álbuns “Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria”, “Quando o Canto é Reza”, “Segunda Pele”, “Delírio” e “Sambasá”. O show em formato intimista terá participação dos músicos Alaan Monteiro (bandolim e cavaquinho) e Gabriel de Aquino (violão). Ingressos à venda no Uhuu a partir de R$ 100.

Quando: quinta-feira, 25, às 20 horas

quinta-feira, 25, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rrua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rrua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100

a partir de R$ 100 Ingressos: site uhuu

site uhuu Mais informações: @teatroriomarfortaleza



Minions Music

Nesta quinta, 25, o Shopping Iguatemi recebe o "Minions Music", experiência que reúne seis ambientes imersivos e pista de patinação. Os ingressos estão à venda na Ticketmaster.

Quando: quarta-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas

quarta-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas Onde: Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: Ticketmaster e bilheteria

Ticketmaster e bilheteria Mais infos: @iguatemifortaleza





Novo single

Nome de destaque na música cearense, a cantora Mona Gadelha lança, nesta quinta-feira, 25, seu mais novo single "Seu Olhar", no Cantinho do Frango. Canção em parceria com Ricardo Augusto Rocha, o momento também terá a exibição do clipe da música, que teve direção de Gabriel Lage. No evento de lançamento, a artista fará uma apresentação especial, no qual contará com as presenças dos músicos Gabriel Vieira (guitarra e violão) e Naiara Lopes (percuteria e baixo), além de Lion.

Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

quinta-feira, 25, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 25 (couvert)





Sunset Do Iate

O fim de semana é o momento ideal para curtir música boa e aproveitar o pôr do sol em um dos melhores locais da orla de Fortaleza. Neste sábado, 27, a partir das 16 horas, o Iate Clube recebe o “Sunset do Iate”, festa que reúne atrações que vão animar o público: San, ex-banda Sambô, que promete mesclar o samba com o rock; Paulo Benevides, com repertório do clássico ao pop; e DJ Camila Carlos que faz sua apresentação junto a um saxofonista. Ingressos estão à venda no site Efolia, com valores a partir de R$ 200.

Quando: sábado, 27, às 16 horas

sábado, 27, às 16 horas Onde: Iate Clube

Iate Clube Quanto: a partir de R$ 200

a partir de R$ 200 Vendas: Efolia



Teatro

O Teatro São José recebe nesta quinta-feira, 25, o espetáculo “Ensine-me a Fazer Arte”, às 19 horas. Apresentado por Tania Alice e Gilson Motta, a peça reúne experiências dos artistas e busca se manter em constante construção. Integrando a programação da Bienal Internacional de Teatro do Ceará (BitCe), o espetáculo teatral possui classificação etária a partir de 14 anos e é gratuito.