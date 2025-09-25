Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

De Olinda, Pernambuco, a Academia da Berlinda retorna a Fortaleza para show no Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, neste sábado, 27, às 20 horas. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site Sympla, com valores a partir de R$ 70. Celebrando 21 anos de história, o grupo traz no repertório músicas dos seus quatro álbuns: "Academia da Berlinda" (2007), "Olindance" (2011), "Nada Sem Ela" (2016) e "Descompondo o Silêncio" (2020). Ingressos seguem à venda no Sympla.
Circo do Tiru
Chega ao Riomar Fortaleza nesta sexta, 26, a nova temporada do Circo do Tiru. A tenda montada no estacionamento do shopping apresenta o espetáculo "Nordestinamente - Em Busca do Primeiro Palhaço", a partir das 19h15min.
Roberta Sá
A cantora Roberta Sá apresenta em Fortaleza a turnê comemorativa “Tudo que cantei sou", que marca seus 20 anos de trajetória na música brasileira, nesta quinta-feira, 25, às 20 horas. Na ocasião, a artista revisita a carreira com as canções dos álbuns “Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria”, “Quando o Canto é Reza”, “Segunda Pele”, “Delírio” e “Sambasá”. O show em formato intimista terá participação dos músicos Alaan Monteiro (bandolim e cavaquinho) e Gabriel de Aquino (violão). Ingressos à venda no Uhuu a partir de R$ 100.
Minions Music
Nesta quinta, 25, o Shopping Iguatemi recebe o "Minions Music", experiência que reúne seis ambientes imersivos e pista de patinação. Os ingressos estão à venda na Ticketmaster.
Novo single
Nome de destaque na música cearense, a cantora Mona Gadelha lança, nesta quinta-feira, 25, seu mais novo single "Seu Olhar", no Cantinho do Frango. Canção em parceria com Ricardo Augusto Rocha, o momento também terá a exibição do clipe da música, que teve direção de Gabriel Lage. No evento de lançamento, a artista fará uma apresentação especial, no qual contará com as presenças dos músicos Gabriel Vieira (guitarra e violão) e Naiara Lopes (percuteria e baixo), além de Lion.
Sunset Do Iate
O fim de semana é o momento ideal para curtir música boa e aproveitar o pôr do sol em um dos melhores locais da orla de Fortaleza. Neste sábado, 27, a partir das 16 horas, o Iate Clube recebe o “Sunset do Iate”, festa que reúne atrações que vão animar o público: San, ex-banda Sambô, que promete mesclar o samba com o rock; Paulo Benevides, com repertório do clássico ao pop; e DJ Camila Carlos que faz sua apresentação junto a um saxofonista. Ingressos estão à venda no site Efolia, com valores a partir de R$ 200.
Teatro
O Teatro São José recebe nesta quinta-feira, 25, o espetáculo “Ensine-me a Fazer Arte”, às 19 horas. Apresentado por Tania Alice e Gilson Motta, a peça reúne experiências dos artistas e busca se manter em constante construção. Integrando a programação da Bienal Internacional de Teatro do Ceará (BitCe), o espetáculo teatral possui classificação etária a partir de 14 anos e é gratuito.