Conheça restaurantes de Fortaleza que combinam gastronomia e natureza

Há mais de 60 anos, no Chile de 1964, o poeta brasileiro Thiago de Mello (1926-2022) publicou o poema "Os Estatutos do Homem", que até hoje é símbolo de resistência cultural e exclamação à liberdade, argumentando que o humano só é plenamente feliz se em contato com a natureza.

Em um de seus famosos versos, o autor escreve: "Fica decretado que, a partir deste instante, / haverá girassóis em todas as janelas, / que os girassóis terão direito / a abrir-se dentro da sombra; / e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, / abertas para o verde onde cresce a esperança".

O poeta defende a presença da natureza na vida humana como um refúgio às dores e mazelas da sociedade. Esse pensamento retorna à "todo vapor" décadas depois, quando a saúde mental e a busca por momentos relaxantes crescem nas grandes cidades, em meio a rotinas aceleradas de trabalho.

Assim, cresce em diversos pontos de Fortaleza a presença de bares e restaurantes com a proposta de trazer a natureza quase como prato principal. Com espaços abertos, áreas verdes e visão privilegiada do ambiente, os empreendimentos investem na experiência sensorial para seus clientes.

Além da famigerada vista para o mar, a capital cearense dispõe de ambientes localizados em pontos históricos, próximos a dunas e vegetações naturais. Confira, a seguir, alguns desses pontos que unem gastronomia à natureza.

SIÁ Restaurante

Entrando na tendência dos restaurantes rooftop em Fortaleza, temos o SIÁ, local que destaca "O Siará na origem" em seus pratos e ambientação. O espaço, que estampa a capa do Vida&Arte de hoje, tem ambiente intimista e climatizado com painel de vidro que permite aos clientes visão privilegiada ao mar de Fortaleza. No almoço, é possível admirar principalmente a visão das águas alencarinas; pela noite, a beleza do calçadão da Praia de Iracema. Os pratos trazem elementos da cultura sertaneja e litorânea com técnicas de alta gastronomia.

Funcionamento: terça e quarta, de 12h às 15h30min (horário de almoço) e das 19 às 23 horas (jantar); quinta-feira a sábado, de 12h às 15h30min (horário de almoço) e das 16 às 00 horas; domingo de 12h às 15h30min (horário de almoço) e das 16 às 23 horas (jantar)

12º andar do Hotel Praiano (Av. Beira Mar, 2800 - Meireles) Contato e reservas: @siarestaurante e (85) 4042.6012





Illa Mare

Localizado em um ponto estratégico do calçadão da beira-mar de Fortaleza, o restaurante Illa Mare aproveita as belezas naturais da praia cearense para criar cenários inesquecíveis durante os dias e noites. A cozinha mistura culinária regional com contemporânea em espaços ao ar-livre e climatizados, além da programação musical que acontece aos finais de semana.

Funcionamento: todos os dias, de 12 às 00 horas

todos os dias, de 12 às 00 horas Onde: Avenida Beira Mar, 3821- Meireles

Avenida Beira Mar, 3821- Meireles Contato e reservas: (85) 98215.1834

(85) 98215.1834 Instagram: @restauranteillamare





Café Passeio

Pisando fora do litoral, o Centro de Fortaleza também guarda tesouros turísticos e ambientais. No caso do Café Passeio, localizado na Praça dos Mártires - Passeio Público - a história e beleza do local se torna um grande acompanhamento para a gastronomia do estabelecimento.

O espaço, que trabalha com serviço de buffet diariamente, é, desde o século XIX, um local de lazer, convivência e marcos sociais e políticos, sendo, desde 1864, um símbolo da urbanização da Cidade.

A praça é conhecida por ter sido palco da Proclamação da República no Ceará e da execução de líderes da Confederação do Equador em 1825.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 16 horas (buffet até 14h30min) e sábados e domingos, a partir das 11 horas (buffet até 16 horas)

Onde: Passeio Público - R. Dr. João Moreira - Centro

Mais informações e reservas: @cafepasseio.restaurante (Instagram) e (85)3063-8782





Restaurante Acaiú

Com a fundamental proposta de desacelerar, contemplar e degustar, o restaurante Acaiú propõe um ambiente "pé na areia" para servir seus pratos. O empreendimento fica na Praia dos Coqueiros, em Aquiraz, e oferece ampla diversidade de petiscos e pratos com frutos do mar para o público. O local se torna uma boa alterna para quem busca lazer fora da Capital.

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas

Onde: Av. José Jorge Vieira, 120 - João de Castro Vila - Terra Brasilis, Aquiraz

Contato e reservas: @restauranteacaiu.oficial e (85) 99738-1001





Tempero do Mangue

O Tempero do Mangue, já famoso entre o público que procura espaços abertos para eventos, está localizado entre as belas paisagens naturais da Sabiaguaba. O espaço se divulga como o que possui vista para o "melhor pôr do sol da Cidade" e dispõe de cardápio com opções de peixes, frutos do mar, carnes e carta de drinks com e sem álcool. Com abertura apenas aos finais de semana, é necessário fazer

reserva antecipadamente.

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, de 11 às 22 horas

Onde: R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba

Contato e reservas: @temperodomangue (Instagram)



