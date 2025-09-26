Conheça restaurantes de Fortaleza que combinam gastronomia e natureza

Há mais de 60 anos, no Chile de 1964, o poeta brasileiro Thiago de Mello (1926-2022) publicou o poema "Os Estatutos do Homem", que até hoje é símbolo de resistência cultural e exclamação à liberdade, argumentando que o humano só é plenamente feliz se em contato com a natureza.
Em um de seus famosos versos, o autor escreve: "Fica decretado que, a partir deste instante, / haverá girassóis em todas as janelas, / que os girassóis terão direito / a abrir-se dentro da sombra; / e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, / abertas para o verde onde cresce a esperança".
O poeta defende a presença da natureza na vida humana como um refúgio às dores e mazelas da sociedade. Esse pensamento retorna à "todo vapor" décadas depois, quando a saúde mental e a busca por momentos relaxantes crescem nas grandes cidades, em meio a rotinas aceleradas de trabalho.
Assim, cresce em diversos pontos de Fortaleza a presença de bares e restaurantes com a proposta de trazer a natureza quase como prato principal. Com espaços abertos, áreas verdes e visão privilegiada do ambiente, os empreendimentos investem na experiência sensorial para seus clientes.
Além da famigerada vista para o mar, a capital cearense dispõe de ambientes localizados em pontos históricos, próximos a dunas e vegetações naturais. Confira, a seguir, alguns desses pontos que unem gastronomia à natureza.
SIÁ Restaurante
Entrando na tendência dos restaurantes rooftop em Fortaleza, temos o SIÁ, local que destaca "O Siará na origem" em seus pratos e ambientação. O espaço, que estampa a capa do Vida&Arte de hoje, tem ambiente intimista e climatizado com painel de vidro que permite aos clientes visão privilegiada ao mar de Fortaleza. No almoço, é possível admirar principalmente a visão das águas alencarinas; pela noite, a beleza do calçadão da Praia de Iracema. Os pratos trazem elementos da cultura sertaneja e litorânea com técnicas de alta gastronomia.
Illa Mare
Localizado em um ponto estratégico do calçadão da beira-mar de Fortaleza, o restaurante Illa Mare aproveita as belezas naturais da praia cearense para criar cenários inesquecíveis durante os dias e noites. A cozinha mistura culinária regional com contemporânea em espaços ao ar-livre e climatizados, além da programação musical que acontece aos finais de semana.
Café Passeio
Pisando fora do litoral, o Centro de Fortaleza também guarda tesouros turísticos e ambientais. No caso do Café Passeio, localizado na Praça dos Mártires - Passeio Público - a história e beleza do local se torna um grande acompanhamento para a gastronomia do estabelecimento.
O espaço, que trabalha com serviço de buffet diariamente, é, desde o século XIX, um local de lazer, convivência e marcos sociais e políticos, sendo, desde 1864, um símbolo da urbanização da Cidade.
A praça é conhecida por ter sido palco da Proclamação da República no Ceará e da execução de líderes da Confederação do Equador em 1825.
Restaurante Acaiú
Com a fundamental proposta de desacelerar, contemplar e degustar, o restaurante Acaiú propõe um ambiente "pé na areia" para servir seus pratos. O empreendimento fica na Praia dos Coqueiros, em Aquiraz, e oferece ampla diversidade de petiscos e pratos com frutos do mar para o público. O local se torna uma boa alterna para quem busca lazer fora da Capital.
Tempero do Mangue
O Tempero do Mangue, já famoso entre o público que procura espaços abertos para eventos, está localizado entre as belas paisagens naturais da Sabiaguaba. O espaço se divulga como o que possui vista para o "melhor pôr do sol da Cidade" e dispõe de cardápio com opções de peixes, frutos do mar, carnes e carta de drinks com e sem álcool. Com abertura apenas aos finais de semana, é necessário fazer
reserva antecipadamente.