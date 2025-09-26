Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 26 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre Lua e Urano na área das ideias sugere dispersão mental, enfraquecendo sua defesa em debates. Reforce os argumentos com base sólida, do contrário eles não se sustentam. Ao lidar com temas polêmicos, cuidado com as reações, que podem gerar conflitos. Exercite empatia.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Urano tensionados no setor financeiro apontam restrições que limitam sua autonomia, exigindo cortes em despesas supérfluas e maior cautela. O risco é compensar frustrações em consumo, aumentando desafios. Mantenha a serenidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua passa pela área de relacionamentos e tensiona Urano em seu signo, sinalizando contrastes pessoais que pedem diplomacia. Questões polêmicas tendem a despertar impulsos irracionais, por isso adote serenidade e busque acordos conciliadores.

Câncer 21/06 a 22/07 Ao ingressar no setor das rotinas, a Lua se tensiona com Urano, levando você a encarar insatisfações no cotidiano e no trato interpessoal. Evite intolerância e cultive serenidade. A harmonia de Netuno ajuda a restaurar a empatia nas relações.

Leão 23/07 a 22/08 Na área social, a Lua lhe inclina às interações e aos prazeres em grupo, mas pede moderação para não expor sua imagem além do necessário. Valorize atividades prazerosas em ambientes adequados, sobretudo junto a pessoas de confiança, como sugere Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua ativa o setor familiar, despertando seu desejo de conforto e recolhimento. Mas Urano tensionado sugere instabilidade e desafios no entorno, tirando você da zona de segurança. Reorganizar a rotina e praticar solidariedade ajuda a suavizar o momento.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua adentra o setor das ideias e tensiona Urano, trazendo desencontros entre suas visões pessoais e as expectativas do meio. Isso pode gerar polêmicas. Em vez de se desgastar em discussões, demonstre maturidade ao conviver de forma respeitosa com as diferenças.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a Lua transitando pelo setor material, sua atenção se volta para as finanças e as demandas práticas. O cenário sugere ajustes diante de fatores externos que geram instabilidade. Demonstre resiliência e segurança para apoiar quem convive com você.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua em seu signo evidencia sensibilidades elevadas, deixando você mais vulnerável emocionalmente. A tensão com Urano sugere contrastes de interesses que dificultam o convívio. Neutralize conflitos com postura empática e solidária, favorecendo os vínculos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua avança pela área de crise e intensifica sua introspecção, levando você a focar em necessidades íntimas. Com Urano tensionado, é preciso equilibrar autocuidado e deveres cotidianos para prevenir instabilidades. O lar é ponto de apoio emocional.

Aquário 21/01 a 18/02 Ao passar pela área de amizades, a Lua lhe incentiva a buscar apoio afetivo em grupos. No entanto, a instabilidade do entorno pode interferir em seu bem-estar. Procure filtrar os contatos e confie em sua intuição, que se mostra uma forte aliada agora.