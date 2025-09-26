Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 26 de setembro (26/09)

Foto: Cido Pascoa/Divulgação Cantor de pagode Belinho da Silva

Nesta sexta-feira, 26, o Moto Libre promove uma nova edição da festa Grande Roda de Samba. Com início às 21 horas, o evento traz como convidados os sambistas cearenses Belinho da Silva e Dipas, que somam-se à programação ao lado dos músicos Mateus Farias e Marcelo di Holanda. Na ocasião, grandes sucessos do samba e clássicos rearranjados vão animar o público presente.

Quando: sexta-feira, 26, às 21 horas

Onde: Moto Libre (rua Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30

Vendas: Sympla





Murilo Huff

O cantor Murilo Huff retorna a Fortaleza neste sábado, 27, com a turnê "Ao Vivão". O show será realizado no Marina Park e contará com mais de três horas de duração. Na apresentação, o artista interpreta hits autorais e releituras de clássicos da música sertaneja. Canções de artistas como Bruno & Marrone e Édson & Hudson fazem parte do repertório.

Quando: sábado, 27, às 18 horas

Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)

Vendas: Anima Ticket

Mais informações: @murilohuffaovivao





Mulheres do Brasil

A cantora cearense Giovana Bezerra apresenta, neste domingo, 28, o show “Mulheres do Brasil”, no Teatro Riomar Fortaleza. A artista traz no repertório novas interpretações de clássicos da música brasileira reconhecidos nas vozes de mulheres que marcaram gerações, como Alcione, Beth Carvalho, Gal Costa, Cássia Eller, Elis Regina, Maria Bethânia e Rita Lee.

Quando: domingo, 28, às 19 horas



Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Quanto: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)



Vendas: Uhuu



União do metal

Nesta sexta-feira, 26, o Floresta Bar promove o "New Metal Fest", evento que reúne bandas locais para celebrar o melhor do metal internacional. Iniciando às 19 horas, o evento traz para o palco as bandas The Clown, que apresenta cover do Linkin Park especial dos álbuns "Hybrid Theory" e "Meteora"; Requiem, cantando o "Especial Live LBC", do Avenged Sevenfold; e Fuck The System, cover do System of a Down, com o "Live in Armenia".

Quando: sexta-feira, 26, às 19 horas

Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$ 45

Vendas: Sympla





Lançamento

Nome da música cearense, o cantor e compositor Pingo de Fortaleza lança nesta sexta-feira, 26, o livro digital "Loas aos Orixás - O Xirê de Pingo de Fortaleza", que reúne os relatos das criações de suas composições dedicadas às religiões afro-brasileiras. O momento será realizado na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), às 18 horas.

Quando: sexta-feira, 26, às 18 horas

Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito



