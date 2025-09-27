Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 27 de setembro

21/03 a 20/04
Sua habilidade de comunicação pode ficar comprometida frente à tensão entre Lua, Vênus e Urano, levando você a expor fragilidades que afetam sua imagem. Apesar da instabilidade trazida pelos desafios, é importante resguardar frustrações e buscar transmitir serenidade e firmeza emotiva para o entorno.
21/04 a 20/05
Com Lua, Vênus e Urano tensionados, a necessidade de proteger a vida privada e cuidar do orçamento cresce, diante da tendência de sacrificar o íntimo e o financeiro em prol de demandas sociais. Exerça empatia dentro dos seus limites, sem comprometer o equilíbrio pessoal e o bem-estar.
21/05 a 20/06
Desavenças nas parcerias de trabalho tendem a dificultar a convivência e comprometer os projetos em andamento, como sugere a tensão entre Lua, Vênus e Urano. Você está mais sensível a críticas e pode reagir de modo defensivo, o que deve ser equilibrado com observação interior e autocontrole.
21/06 a 22/07
As responsabilidades exigem mais do que você gostaria de oferecer neste momento, mas é preciso empenho para manter o ritmo. Mesmo que surja o desejo legítimo de relaxar e se divertir, procure organizar seu tempo para dar conta das tarefas sem abrir mão de momentos de leveza e prazer.
23/07 a 22/08
As demandas sociais entram em conflito com as íntimas neste cenário de tensão entre Lua, Vênus e Urano, pedindo ajustes e discernimento para escolher com sabedoria. Evite se envolver em debates polêmicos nas redes, preferindo uma participação mais discreta e distante de favorecimentos.
23/08 a 22/09
O trânsito da Lua no lar evidencia desafios na convivência familiar, gerando atritos e intolerância. Busque manter o equilíbrio emocional e uma postura conciliadora, sem permitir que mágoas ou orgulho atrapalhem o entendimento. O diálogo paciente ajuda a suavizar tensões no ambiente.
23/09 a 22/10
A carga emocional elevada pode prejudicar a clareza de ideias neste momento de tensão entre Lua, Vênus e Urano, atrapalhando as rotinas e o trato com o entorno. Busque equilíbrio para se expressar de forma prática e objetiva, sem atribuir peso exagerado a críticas negativas recebidas.
23/10 a 21/11
Com Lua, Vênus e Urano tensionados, pode surgir a vontade de gastar em prazeres para amenizar carências afetivas, o que pode desorganizar o orçamento. Evite sair da zona de estabilidade e opte por escolhas conscientes, conciliando seus momentos de lazer com as obrigações financeiras.
22/11 a 21/12
Questões familiares ganham força sob a tensão entre Lua, Vênus e Urano, pedindo atitudes pacíficas e conciliadoras que possam amenizar conflitos de humor. Evite impor soluções agora, pois o momento pede cautela e também tempo para que feridas emocionais possam cicatrizar naturalmente.
22/12 a 20/01
A Lua na área de crise tensionada a Vênus e Urano sugere conflitos interiores que se refletem em pensamentos e atitudes. O momento favorece recolhimento e descanso no lar, cuidando do seu bem-estar. O autocuidado se mostra essencial, tanto no campo físico quanto no emocional.
21/01 a 18/02
Os compromissos sociais funcionam como válvula de escape para as pressões cotidianas, mas podem prejudicar sua rotina e até a estabilidade financeira, já que há risco de gastos excessivos por prazeres momentâneos diante da tensão entre Lua, Vênus e Urano. Cultive moderação e prudência.
19/02 a 20/03
Com Lua, Vênus e Urano em tensão, há tendência a fragilidade emocional que interfere nos relacionamentos, pedindo uma postura reservada neste sábado. Caso não consiga se afastar socialmente, procure preservar a sobriedade e controlar as emoções para evitar desgastes em convivências.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é simples mas refinado para os valores materiais e sociais. Irresistivelmente perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas.
O SANTO
Nasceu em 1581, em Gasconha, França, numa família de camponeses. Com 19 anos, foi ordenado sacerdote. Durante uma viagem a Narbonne, seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo. Ao receber alforria, dois anos depois, voltou para França. Em 1612, tornou-se pároco na periferia de Paris. Encarregado da formação dos filhos dos marqueses de Gondi, percebeu o abismo entre ricos e pobres. A marquesa Gondi lhe deu dinheiro para que fosse criada uma obra de pregação entre os camponeses. Em 1617, nasceu a primeira célula da Caridade Vicentina e muitas senhoras contribuíram financeiramente. Assim, em 1617, nasceram as Damas da Caridade. São Vicente de Paulo faleceu em Paris, em 27 de setembro de 1660, aos 79 anos.