Mundo-ebulição

Muito mais do que tijolos, telhas e azulejos, uma casa é construída pelas percepções e pelos sonhos de quem a habita. E é assim que se edifica a CasaCor 2025: centenas de mãos constroem o conglomerado de ideias, projetos, conceitos, estruturas e, acima de tudo, movimento artístico.

O número 607 da rua Tibúrcio Cavalcante, no Meireles, é morada não apenas do trabalho de arquitetos de várias gerações - que unem insights e referências. Mas, também, o local escolhido para que arquitetos, designers e paisagistas moldem as estruturas que serão inauguradas na próxima terça-feira, 30 de setembro, e abertas para visitação a partir da quinta-feira, 2 de outubro.

Em cada projeto, a mesma bússola: "Semear Sonhos". O tema da edição de 2025 olha para o passado tentando entender quais movimentos antigos nos consolidam enquanto habitantes do planeta e, ao mesmo tempo, mira o futuro: quais sonhos queremos plantar agora e colher nas próximas décadas? Qual mundo estamos construindo não apenas para as próximas gerações, mas para a atual?

Nessa esteira, o homenageado não poderia ser mais apropriado: Espedito Seleiro. O menino criado envolvo pela natureza do Cariri semeou composições ao longo de décadas. Em cada espaço da CasaCor Ceará vamos encontrar um pedaço do mestre da cultura cearense - seus arabescos, seus couros, suas cores e sua estética que inspira tantos artistas. E nada mais apropriado do que ele ser tema deste caderno especial - material que abre a cobertura do evento. Até 16 de novembro, encerramento da convenção, teremos mesacasts, inserções nas redes sociais, uma edição do Guia Vida&Arte, matérias no portal e outros conteúdos.

Na Casa Vida&Arte - local que congrega os sonhos da plataforma de cultura e entretenimento do O POVO - Espedito Seleiro estará presente dos detalhes de couro aos livros e jornais. E não apenas o mestre da cultura, artistas cearenses integram o acervo que permeia a residência das nossas páginas. Domicílio da arte, apresentamos para os leitores do O POVO, artistas de diferentes gerações e propósitos em uma curadoria promovida pela arquiteta Gabriela Picanço.

Temos um encontro marcado para semear sonhos.

CasaCor Ceará 2025

Quando: visitação de quinta-feira, 2 de outubro, a domingo, 16 de novembro

Horário: terça-feira a sábado, das 16h às 22h; domingos, das 15h às 21 horas

Onde: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles

Quanto: R$ 96 (inteira); R$ 48 (meia-entrada); e R$ 76 (valor promocional de pré-venda com 20% de desconto)

Ingressos: appcasacor.com.br/events/ceara-2025/tickets

Mais informações: no Instagram @casacorceara





