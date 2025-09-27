Neuma Figueiredo celebra a renovação e o legado da CasaCor Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 27.05.2025: Neuma Figueiredo, diretora da Casa Cor. Open House Casa COR 2025. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Das pilares que constroem ambientes para vivências, repletos de objetos simbólicos e artigos alocados com o objetivo de acrescentar personalidade e produzir narrativas, a CasaCor Ceará chega ao 27º ano celebrando o melhor da arquitetura, design e paisagismo do Estado e do Brasil.

Encabeçado por Neuma Figueiredo, o evento se renova e se expande ao ampliar os debates, ao mesmo tempo em que apresentar espaços e presta homenagens a personalidades importantes da área. Diretora-geral da CasaCor Ceará, Neuma revela que manter em atividade uma convenção de grande porte se dá pela sustentação do propósito idealizado e desenvolvido com o decorrer das quase três décadas do evento: o equilíbrio entre a tradição e a inovação.

Na defesa de novas perspectivas para que o evento siga em atualização, Neuma conta com o auxílio dos três filhos - estes a cada ano mais integrados às etapas da CasaCor Ceará -, e celebra a presença de novos públicos que somam a sua busca de "nunca deixar de olhar para as transformações do mundo".

O POVO - Nesses anos de Casacor Ceará, você incorporou a presença dos seus filhos Pedro, Victor e Carolina às etapas de desenvolvimento do evento. Como você avalia a participação deles e a importância de contar com olhares e experiências diferentes para a construção a cada novo ano?

Neuma Figueiredo - A presença dos meus filhos na CasaCor Ceará transformou a mostra em algo ainda mais plural e inovador. Cada um deles traz para o evento um olhar muito próprio e complementar, que soma tradição e renovação em cada edição. O Victor é quem responde diretamente por todas as etapas da obra, montagem e desmontagem da mostra, garantindo a execução precisa do projeto, sempre atento aos detalhes operacionais. O Pedro, arquiteto de formação, hoje é responsável pelo masterplan da CasaCor, pela curadoria dos ambientes e pelo relacionamento com os profissionais do evento. Já a Carolina atua diretamente no marketing e no conteúdo, desenvolvendo a comunicação e o relacionamento com parceiros, trazendo inovação e frescor à forma como dialogamos com o público e com o mercado para garantir que a CasaCor Ceará continue sendo referência em narrativa, propósito e experiências de marca. Acredito profundamente que essa troca entre gerações é o que mantém a mostra relevante, viva e sempre pronta para surpreender.

OP - A Casacor Ceará 2025 traz como tema "Semear Sonhos", que parte da construção coletiva e compartilhamento de saberes. De que forma essas idealizações são concebidas a partir das produções e características de arquitetos e designers do Ceará?

Neuma - O tema deste ano, "Semear Sonhos", nasce de uma escuta ativa e de um diálogo constante com os profissionais que fazem a CasaCor Ceará. É resultado de um trabalho coletivo, em que arquitetos, designers e paisagistas trazem suas inspirações, memórias, ancestralidades e olhares para o contemporâneo. Uma característica marcante desta edição é a homenagem transversal ao mestre Espedito Seleiro, cuja arte e legado estão presentes em diferentes ambientes, como um fio condutor que celebra a identidade cearense, a força do artesanato e a conexão entre tradição e inovação. Ao reunir tantas vozes e referências, a mostra se transforma em um espaço de experimentação, onde compartilhar saberes, inovar e valorizar o morar responsável são valores centrais.

OP - O público da Casacor Ceará se renova a cada ano, com estudantes, admiradores e curiosos, e se mesclam com os participantes já leais da convenção. Como é manter esse público que possui frequência de acompanhamento e quais os desafios para conquistar novos perfis?

Neuma - É muito gratificante perceber a constante renovação do nosso público. Recebemos visitantes fiéis, que nos acompanham há décadas, e jovens estudantes apaixonados por arquitetura e design. O segredo é manter a essência: oferecer experiências autênticas e cheias de propósito, sem nunca deixar de olhar para as transformações do mundo. Buscamos sempre novidades, temas relevantes e espaço para novas vozes, equilibrando tradição e inovação para encantar tanto quem chega pela primeira vez quanto quem retorna a cada ano.

OP - Este ano, O POVO renova a parceria com a Casacor Ceará, trazendo um novo ambiente no imóvel localizado no Meireles: a Casa Vida&Arte. Em 2025, o caderno completou 36 anos e a Casacor Ceará chega aos 27, sendo dois expoentes da arte e cultura pelo Estado. Quais os benefícios dessa aliança você consegue verificar para a Casacor, assim como o Vida&Arte?

Neuma - A união com O POVO é histórica e ganha um capítulo especial em 2025, com a Casa Vida&Arte. O caderno Vida&Arte é referência na cultura cearense, assim como a CasaCor. O ambiente criado por Gabriela Picanço, em diálogo com o Grupo de Comunicação O POVO, transcende a arquitetura - é uma homenagem à criatividade, ao jornalismo cultural e à memória afetiva do Ceará. Essa aliança fortalece ambas as marcas, aproxima públicos diversos e contribui para o legado cultural local.

OP - E como você se sente ao fazer parte da trajetória de diversos profissionais que passaram pela Casacor Ceará durante esses anos de convenção?

Neuma - Testemunhar o crescimento, a inovação e a consolidação de tantos profissionais através da CasaCor Ceará é motivo de orgulho. Cada projeto e cada edição são oportunidades de revelar talentos e fomentar novas ideias. Sinto uma alegria enorme em fazer parte dessa história e contribuir para o desenvolvimento do mercado, assumindo a responsabilidade e a honra de apoiar profissionais que hoje são referência.

OP - São quase três décadas de Casacor Ceará. O que é possível colher de experiência dos anos anteriores e quais as projeções para o futuro do evento?

Neuma - Em quase 30 anos, aprendemos sobre resiliência, inovação, colaboração e amor ao que fazemos. O diálogo com a cidade e o respeito às raízes sempre foram fundamentais. Olho para o futuro com esperança e o desejo de fortalecer ainda mais nosso papel transformador: incentivar talentos, promover cultura e contribuir para uma cidade mais plural, acolhedora e sustentável. A CasaCor Ceará seguirá sendo espaço aberto para novas ideias, para o encontro de quem acredita que sonhar - e realizar - faz toda a diferença.

