Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 29 de setembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, esta semana pode ser um bom momento para reflexão profunda sobre a vida e seus desafios, ajudando você a estabelecer metas realistas. Evite se envolver em disputas de poder nos relacionamentos. Na área amorosa, há chance de mudanças positivas e de harmonização dos sentimentos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma etapa de autodesenvolvimento que favorece as relações interpessoais e círculos próximos. Fique atento para evitar conflitos desnecessários, devido aos atritos entre Marte, Plutão, Sol e Júpiter. No amor, a convivência pode melhorar mesmo com obrigações presentes.
21/05 a 20/06
O céu da semana indica afinação no instinto empreendedor que, junto com a Lua, transita entre a área profissional e material, sugerindo ajustes nos planos em andamento. Com Sol e Mercúrio na área familiar, a chance de se perceber as necessidades domésticas aumenta, bem como a abertura para conversas.
21/06 a 22/07
Para você do signo de Câncer, o céu da semana indica um momento de foco no bem-estar prático e emocional, com a Lua destacando a rotina e a espiritualidade. Pode haver chance de confrontos em atividades grupais, então é bom valorizar a privacidade. No amor, o dia pode ser propício para repensar atitudes e prioridades na relação.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que experiências coletivas podem trazer amadurecimento e fortalecer relacionamentos. Contudo, há chance de precisar aliviar convívios forçados e negociar acordos diante de desafios. Na área amorosa, pode ser um bom momento para priorizar e respeitar a relação, evitando colocar sentimentos à prova.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o cenário indica que a semana convida a focar nos aspectos humanos do dia a dia. Poderá haver desafios ao conciliar teoria e prática em seus empreendimentos. A área amorosa sugere dar atenção às pendências afetivas. Aproveite o momento para resolver possíveis impasses cotidianos.
23/09 a 22/10
O céu indica que essa semana é uma ótima oportunidade para organizar seus pensamentos e melhorar a forma como se comunica no cotidiano. Certifique-se de agir de maneira diplomática nas negociações, evitando conflitos que podem surgir. Quanto ao amor, é o período ideal para trabalhar a harmonia de sua relação.
23/10 a 21/11
O céu indica uma semana aprimorando a habilidade em gestão e cooperação para uma economia sustentável. Tendência de dispor de diplomacia para resolver desavenças. No amor, recomenda evidenciar sentimentos sinceros. A Lua sugere que confiança emocional pode prevenir problemas na relação.
22/11 a 21/12
O céu da semana sugere boas oportunidades para conciliar interesses pessoais e familiares. É o momento para desenvolver resiliência diante dos desafios. No amor, priorize a felicidade. A Lua entrega chances para você ter mais confiança em suas atitudes e lidar com o amor mesmo em face das dificuldades cotidianas.
22/12 a 20/01
O céu indica possíveis desafios esta semana que demandam reflexão e aperfeiçoamento da comunicação. Evite deixar suas ambições criar competições em detrimento das parcerias. Na vida a dois, pode ser um bom momento para resolver problemas imaginários e expressar seus sentimentos com firmeza. A rotina amorosa pode requerer maior atenção.
21/01 a 18/02
Signo de Aquário, essa segunda pode ser um bom momento para ações coletivas que melhorem seu dia a dia, com destaque para parcerias éticas e colaborativas. Evite submeter-se a figuras autoritárias, apesar das tensões celestes. No amor, o céu indica uma chance de consolidar uma relação mais sincera.
19/02 a 20/03
O céu indica empenho nos afazeres e na melhoria das rotinas de trabalho. Em meio a desafios, seja resiliente e não se deixe abalar por eventuais frustrações. No amor, é momento de superar questões do passado e manter a harmonia no relacionamento, lidando com as diferenças de maneira saudável e equilibrada.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será pacífico, carinhoso, amará profundamente a todos e cuidará da preservação do bem estar da comunidade. Será um grande organizador de acordos sociais e políticos, promovendo reconciliações e intermediando negociações. Intelectual, defenderá os direitos da mulher na sociedade. Estudará as relações matrimoniais, através da filosofia, religião, sociologia ou psicologia.
O SANTO
A bíblia os lembra com missões específicas: Miguel, o adversário de Satanás; Gabriel, o anunciador; e Rafael, o ajudante. Segundo a tradição, Miguel é o príncipe que luta contra o mal, de cujos assaltos defende perenemente a fé e a Igreja. É reconhecido o poder da intercessão, muito venerado no Oriente e no Ocidente. Gabriel é o mensageiro de Deus, encarregado de explicar à "Virgem, prometida a um homem da casa de Davi, chamado José", o modo com o qual Deus deveria se encarnar. É o Padroeiro das Comunicações e foi declarado também padroeiro da Rádio Vaticano. A história do arcanjo Rafael é narrada no Livro de Tobias e conta de uma viagem em que ele salvou a vida de Tobias, que fora atacado por um peixe.