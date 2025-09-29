Prêmio Jabuti 2025: conheça os cearenses entre os semifinalistas

Foto: Fotos Acervo Pessoal Raymundo Netto, Lorena Portela e Rodrigo Marques são três dos cearenses semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025

Em outubro deste ano, acontece a 67ª edição da mais importante distinção literária do Brasil, o Prêmio Jabuti. Participam do prêmio os escritores com obras publicadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, entre eles, nove cearenses se destacam na lista de semifinalistas, incluindo Raymundo Netto, cronista do Vida&Arte.

A lista foi divulgada na última quinta-feira, 25, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entre as 4.530 obras inscritas, apenas 10 seguem para a próxima etapa em cada categoria.

No dia 7 de outubro serão anunciados os finalistas e, no dia 27 do mesmo mês, os vencedores sobem ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro para a cerimônia de premiação.

Cearenses semifinalistas na 67ª edição do Prêmio Jabuti

Tiago Feijó

Com o livro “Breve inventário de pequenas solidões”, lançado pela editora Penalux, o cearense Tiago Feijó compete na categoria “Conto”. O autor é professor e escritor, e foi finalista dos Prêmio São Paulo de Literatura (2018), vencedor do Prêmio Manuel Teixeira Gomes (2021) e finalista do Prêmio Leya no mesmo ano.

Raymundo Netto

Cronista do O POVO, no caderno Vida&Arte, Raymundo Netto concorre ao Prêmio Jabuti na categoria crônica com o livro “Coisas Engraçadas de Não se Rir”, de publicação independente. A obra reúne situações cotidianas e humorísticas, sejam elas reais ou não.

Lorena Portela

Com “O amor e sua fome”, Lorena Portela é finalista na categoria Romance de Entretenimento. A história, lançada pela editora Todavia, aborda Dora e Esmê, primas inseparáveis no interior do Ceará, que compartilham a infância, a adolescência e a chegada da vida adulta, vivendo juntas descobertas, afetos e perdas que moldam suas trajetórias.

Marcos Barbosa

Também concorrente em Romance de Entretenimento, Marcos Barbosa é autor do livro “Um Evangelho de José”, lançado pela editora da Escola Superior de Artes Célia Helena.

Stélio Torquato Lima

Stélio Torquato Lima está indicado como semifinalista de Poesia por “Vidas secas em cordel”, uma adaptação do clássico de Graciliano Ramos sobre o drama de uma família sertaneja que foge da seca. O livro foi publicado pela editora Estrela Cultural.

Rodrigo Marques

Professor de Literatura da Universidade Estadual do Ceará, Rodrigo Marques concorre na categoria Juvenil do 67º Prêmio Jabuti com a obra “Pôr do Sol, Jangurussu”. O livro foi publicado pela editora Aluá e revela as realidades esquecidas por trás do aterro sanitário de Fortaleza.

Vitor Cesar Junior

Com “Bonito pra chover”, publicação da Pinacoteca do Ceará, o livro ilustrado Vitor Cesar Junior concorre na categoria de Melhor Capa. O trabalho é composto por ensaios curatoriais, cronobiografias, reproduções das obras e vistas da exposição de mesmo nome exposta no equipamento cultural. Além disso, na seção “Histórias da arte no Ceará”, tem uma coletânea de 13 textos de autores que refletem o campo das artes em diálogo com a crítica, história e educação.

Nina Rizzi

Nina Rizzi é a responsável pela tradução de “Da próxima vez, o fogo”, publicado pela Companhia das Letras e indicado na categoria de Melhor Tradução. O livro original é assinado por James Baldwin, que reflete a identidade e racismo nos Estados Unidos a partir de uma carta ao sobrinho e de um ensaio sobre sua formação religiosa. A obra reúne crítica social, memória e pensamento visionário, reafirmando a atualidade de sua voz.

Nelson Cruz

Com “Bento Vento Tempo”, publicação da Companhia das Letrinhas, o ilustrador cearense Nelson Cruz concorre com Melhor Ilustração. O livro foi escrito por Stênio Gardel e traz uma narrativa em cordel sobre o jovem Bento que passeia com o seu avô, que enfrenta o esquecimento, a uma feira na bicicleta amarela, iniciando uma jornada mágica.

Prêmios e júri do Jabuti



Os vencedores de cada categoria do prêmio receberão a tradicional estatueta do Jabuti e um valor de R$ 5 mil. Já o campeão da categoria Livro do Ano será contemplado com R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que, nesta edição, celebra Ano da Cultura Brasil–Reino Unido.

