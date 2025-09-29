Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 29 de setembro (29/09)

Começou em Fortaleza a nova temporada do Universal Park, tradicional parque de diversões. Nesta edição, o espaço retorna com novidades, como a atração inédita Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º, ao mesmo tempo em que sobem e descem. Outras novidades são o Saltamontes e o Dumbo. Há também roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica da Cidade. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo meia-entrada, pacotes promocionais e passaporte premium com acesso ao Polaris.
Arte e Educação
É realizado a partir desta segunda-feira, 29, o 5º Seminário Virtual Arte e Educação, reunindo especialistas que discutirão a relação entre artes cênicas e educação básica. O seminário integra o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), projeto que leva espetáculos e debates a espaços culturais e escolas de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Quixeramobim. O tema que abre a programação do seminário é “Infância, teatro e dramaturgia (escrita): possibilidades e provocações”, com palestra do escritor, diretor de teatro e professor Fabiano Tadeu Grazioli.
Mudança Climática
Para aproximar o público infantil das discussões sobre mudança climática, foi lançado o projeto "Proteus e a Mudança Climática", que mistura ciência, humor e ação. Criada pelo escritor e sociólogo Gustavo Gumiero, a iniciativa multiplataforma inclui animação, video-livro, livro digital gratuito e material impresso. O protagonista dessa jornada é Proteus das cavernas, um personagem que ensina conceitos científicos enquanto enfrenta vilões que representam a desinformação climática. A série propõe diálogo com as crianças sobre temas complexos.
Busão das Artes
Fica disponível até esta segunda-feira, 29, a nova temporada do Busão das Artes, caminhão-baú de 15 metros que se transforma em espaço expositivo. O projeto tem curadoria e direção artística de Marcello Dantas e apresenta a exposição “Lixúria”, uma jornada sensorial que une arte e educação ambiental. A mostra reúne obras dos artistas visuais Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage, Pirilampos do Planeta, Tomazicabral, Jessica Mein, Karola Braga, Coopa Roca, Janaina Mello Landini, Adrianna Eu e Alexandre Farto aka Vhils.
casa do Papai Noel
Foi iniciada a pré-venda de ingressos para a terceira edição do projeto Casa Encantada do Papai Noel. O espaço tem formato interativo e temático e promove uma imersão ao universo do Natal. A casa é cenário de um teatro musical interpretado e guiado por quatro duendes que, por meio de um tour, mostram cada cômodo da casa do bom velhinho. Neste ano, a atração é realizada no RioMar Fortaleza. São mais de mil metros quadrados com cenários inéditos e ativações especiais. Na pré-venda, o público pode garantir ingresso pelo valor de meia-entrada (R$ 50).