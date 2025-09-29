Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 29 de setembro (29/09)

Foto: Universal Park/Divulgação Começou em Fortaleza a nova temporada do Universal Park, tradicional parque de diversões

Começou em Fortaleza a nova temporada do Universal Park, tradicional parque de diversões. Nesta edição, o espaço retorna com novidades, como a atração inédita Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º, ao mesmo tempo em que sobem e descem. Outras novidades são o Saltamontes e o Dumbo. Há também roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica da Cidade. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo meia-entrada, pacotes promocionais e passaporte premium com acesso ao Polaris.

Quando: segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas. Sábados, domingos e feriados, das 17 às 22 horas

Universal Park (Av. Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 65; vendas na bilheteria





Arte e Educação

É realizado a partir desta segunda-feira, 29, o 5º Seminário Virtual Arte e Educação, reunindo especialistas que discutirão a relação entre artes cênicas e educação básica. O seminário integra o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), projeto que leva espetáculos e debates a espaços culturais e escolas de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Quixeramobim. O tema que abre a programação do seminário é “Infância, teatro e dramaturgia (escrita): possibilidades e provocações”, com palestra do escritor, diretor de teatro e professor Fabiano Tadeu Grazioli.

Quando: segunda-feira, 29, às 18 horas; seminário segue até sexta-feira, 3 de outubro



Invento Produções Culturais no YouTube Mais informações e certificado: festivaltic.com.br



Mudança Climática

Para aproximar o público infantil das discussões sobre mudança climática, foi lançado o projeto "Proteus e a Mudança Climática", que mistura ciência, humor e ação. Criada pelo escritor e sociólogo Gustavo Gumiero, a iniciativa multiplataforma inclui animação, video-livro, livro digital gratuito e material impresso. O protagonista dessa jornada é Proteus das cavernas, um personagem que ensina conceitos científicos enquanto enfrenta vilões que representam a desinformação climática. A série propõe diálogo com as crianças sobre temas complexos.

Onde: livro físico à venda na Amazon (R$ 54,90), e-book gratuito no site superproteus.eu e video-livro no canal Super Proteus no YouTube





Busão das Artes

Fica disponível até esta segunda-feira, 29, a nova temporada do Busão das Artes, caminhão-baú de 15 metros que se transforma em espaço expositivo. O projeto tem curadoria e direção artística de Marcello Dantas e apresenta a exposição “Lixúria”, uma jornada sensorial que une arte e educação ambiental. A mostra reúne obras dos artistas visuais Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage, Pirilampos do Planeta, Tomazicabral, Jessica Mein, Karola Braga, Coopa Roca, Janaina Mello Landini, Adrianna Eu e Alexandre Farto aka Vhils.

Quando: até esta segunda-feira, 29, das 8 horas às 20h30min



até esta segunda-feira, 29, das 8 horas às 20h30min Onde: Praça da Biblioteca, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)



Praça da Biblioteca, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito



casa do Papai Noel

Foi iniciada a pré-venda de ingressos para a terceira edição do projeto Casa Encantada do Papai Noel. O espaço tem formato interativo e temático e promove uma imersão ao universo do Natal. A casa é cenário de um teatro musical interpretado e guiado por quatro duendes que, por meio de um tour, mostram cada cômodo da casa do bom velhinho. Neste ano, a atração é realizada no RioMar Fortaleza. São mais de mil metros quadrados com cenários inéditos e ativações especiais. Na pré-venda, o público pode garantir ingresso pelo valor de meia-entrada (R$ 50).

Quando: abertura em 24 de outubro

acasaencantadaoficial.com.br/Quanto: R$ 50 (valor de pré-venda) Mais informações: @acasaencantadaoficial



