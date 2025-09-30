Bad Bunny será atração no Super Bowl 2026

Foto: Reprodução/Instagram (@badbunny) O cantor porto-riquenho Bad Bunny será atração do Super Bowl 2026

O cantor Bad Bunny foi confirmado como atração de intervalo no Super Bowl 2026. A participação foi assegurada pela Liga de Futebol Americano (NFL). O porto-riquenho será a atração principal do show no intervalo na partida do dia 8 de fevereiro de 2026 no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

A última vez que a música latina esteve presente nas finais da NFL foi com a apresentação de Shakira e Jennifer Lopez em 2020, em Miami, quando Bad Bunny também participou.

Conhecido como Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio é premiado com três Grammys e já ganhou o título de "Artista do Ano" pela Apple Music, em 2022.

Em 2024, a revista Billboard colocou o artista no seu Top 25 das maiores estrelas pop no período 2000-2024. Com sete álbuns de estúdio no currículo, seu último projeto, "Debí Tirar Más Fotos" (2025), dialoga com a memória, a identidade e a luta de Porto Rico pelo nacionalismo cultural e independência dos Estados Unidos.

Trabalho que rendeu uma turnê, sendo 31 shows em San Juan, em Porto Rico. Shows que levaram à ilha celebridades como LeBron James e Kylian Mbappé e os atores Javier Bardem e Penélope Cruz. Em novembro, a turnê segue para outros países, incluindo seus primeiros shows no Brasil nos dias 20 e 21 em São Paulo. Entre as escolhas de roteiro, o artista surpreendeu em não incluir os Estados Unidos.

O cantor já mencionou em entrevistas que a decisão está relacionada ao temor de que seus shows sejam afetados pelas atuais operações migratórias nos Estados Unidos. (Bianca Raynara/Especial para O POVO)