Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 30 de setembro

21/03 a 20/04
O céu indica um crescente envolvimento no trabalho, potencializado pelo próprio senso de valor e desejo de conquistar. Contudo, é importante evitar o individualismo que pode desgastar parcerias. No amor, o céu aponta para a importância de priorizar sentimentos, independente dos desafios externos.
21/04 a 20/05
A terça-feira pode ser marcada por um anseio de crescimento pessoal. O céu sugere um bom momento para reconhecer suas habilidades, graças à Lua e Vênus. Cuide para não esquecer das obrigações do dia a dia. No amor, é um bom período para entender e dar atenção aos próprios sentimentos e aos do par. Não deixe que os desafios afetem o relacionamento.
21/05 a 20/06
O céu para o signo de Gêmeos indica oscilações emocionais que podem provocar conflitos. Esse cenário pede uma abordagem pacífica e generosa em face das situações. Já na vida amorosa, há uma grande chance para a alegria e fortalecimento do amor, desde que você valorize adequadamente sua cara-metade e busque pelo convívio.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica chance de vivências em grupo reforçarem sua autoconfiança e ambições. Na área familiar, ajustes podem ser necessários. Na relação amorosa, é importante observar sua conduta e entender melhor seus sentimentos para o bem-estar geral.
23/07 a 22/08
Para o signo de Câncer, o céu indica chance de vivências em grupo reforçarem sua autoconfiança e ambições. Na área familiar, ajustes podem ser necessários. Na relação amorosa, é importante observar sua conduta e entender melhor seus sentimentos para o bem-estar geral.
23/08 a 22/09
O céu indica uma elevação dos prazeres da vida, especialmente na área social, com chances de experiências transformadoras. Contudo, é aconselhável planejar gastos e evitar extravagâncias financeiras. No amor, pode ser um bom momento para encarar dificuldades e mudar pontos de vista, melhorando a relação com a pessoa amada.
23/09 a 22/10
O céu indica um momento de ousadia na organização da casa, que pode melhorar o seu padrão de vida. Cuidado, contudo, para não assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir. Na vida amorosa, há chance de lidar melhor com as complicações cotidianas e manter a harmonia com a pessoa amada.
23/10 a 21/11
A terça-feira sugere ampliação na busca por conhecimento, favorecendo interações. Contudo, o céu indica que é prudente guardar questões íntimas para si. No amor, há chance de uma fase de compreensão e resolução de problemas cotidianos, assim, pode ser um bom momento para refletir e focar no convívio afetivo.
22/11 a 21/12
O horóscopo do signo de Sagitário indica oportunidade para impulsionar seus recursos financeiros e explorar novos caminhos para aumentar a renda. O céu sugere cautela para a ganância não prejudicar suas relações. No amor, o momento é propício para respeitar e fortalecer os afetos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma postura mais aberta e receptiva à mudanças. Oportunidade para uma grande melhora na qualidade de vida. Atente-se à prudência na área profissional. No amor, dedique-se com assertividade e carinho. Saiba priorizar o convívio amoroso, pois pode ser um bom momento para a superação de possíveis desentendimentos.
21/01 a 18/02
A terça indica benefício em pensar além do convencional. Essa abordagem pode transformar desafios em oportunidades, principalmente com a Lua Crescente harmonizada com Vênus. Cuidado com riscos e busque maneiras de minimizá-los. A sensibilidade aumenta, pedindo maior atenção aos sentimentos e romance.
19/02 a 20/03
A Lua Crescente, harmonizada com Vênus, na área de amizades indica chance de ampliar a percepção sobre potencial e diversidade de outras pessoas. No íntimo, existem desafios pedindo diálogo e acordos. Na vida amorosa, o céu sugere enfrentar e superar dificuldades no romance com coragem e dedicação.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por seus talentos e virtudes; sua grande generosidade pode ser vista através de sua aura. Será estimado por todas as pessoas de bem que possuam as mesmas qualidades e virtudes. Fiel executor das causas nobres, incentiva as pessoas, através de seu exemplo, a seguirem sua boa conduta. Luta pelo bem e glorifica a Deus. Seu amadurecimento terreno espiritualiza e enobrece seu caráter.
O SANTO
Sofrônio Eusébio Jerônimo nasceu em Estridão, atual Croácia, por volta de 347. De família cristã e rica, estudou em Roma, onde deixou-se levar pelos prazeres. Porém, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando jejuns e penitências que quase o levaram à morte. Foi ordenado sacerdote e dedicou-se a traduzir a bíblia para o latim, trabalho que tomou quase toda a vida. Sua obra literária revelou o temperamento fortíssimo. Devido a certas intrigas do meio romano, retirou-se para viver como monge. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde dedicou ao ensino da cultura clássica. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420.