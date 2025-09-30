Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 30 de setembro (30/09)

É realizada na orla da Barra do Ceará mais uma ação do Festival Borda, iniciativa que une arte têxtil, sustentabilidade e fazer coletivo. A paisagem praiana é ocupada com a instalação "Linhas de Sombra", intervenção que une design, arte e sustentabilidade, composta por estruturas em forma de cubo, feitas com linhas de algodão reciclado. Com foco em acessibilidade e design funcional, as estruturas podem ser giradas conforme a posição do sol, criando espaços de convivência e descanso.
Cangaço
Está disponível para visitação no Grand Shopping a mostra "Uma Jornada Pelo Sertão", com registros de Benjamin Abrahão, fotógrafo que documentou personagens do cangaço, como Lampião e Maria Bonita. A exposição reúne 30 fotografias históricas que retratam o cotidiano de homens e mulheres diante das dificuldades do sertão nordestino na década de 1930. A iniciativa chega ao centro comercial por meio de uma parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. Benjamin Abrahão conseguiu ter acesso ao grupo de cangaceiros entre 1936 e 1937.
Teatro dragão do mar
Está a fim de conferir espetáculo de teatro no último dia de setembro? Nesta terça-feira, 30, o Cangaias Coletivo Teatral apresenta novamente o espetáculo "O Fantástico Circo do Artista da Fome". A peça é encenada no Teatro Dragão do Mar. Ambientado em um circo antigo, o trabalho cruza a obra de Franz Kafka "Um Artista da Fome" (1924) com questões acerca da profissão do artista na contemporaneidade. Na apresentação, o público assiste ao show de um artista jejuador profissional que consegue não se alimentar durante 40 dias. A relação entre artista e obra se desvia para um relato sobre ofício e sobrevivência.
Studio Ghibli
A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) promove nesta terça-feira, 30, mais um concerto em homenagem ao Studio Ghibli, um dos principais estúdios de animação do mundo. Entre seus filmes mais conhecidos estão obras como “A Viagem de Chihiro”, “Princesa Mononoke”, “Castelo Animado”, “Meu Amigo Totoro” e “Túmulo dos Vagalumes”. O concerto apresenta repertório formado pela trilha sonora dos títulos do Studio Ghibli. A proposta é unir a magia do cinema e a música em uma experiência única.
Terror
Continua em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”. A obra marca o desfecho da franquia de terror criada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren. Neste último capítulo, Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.