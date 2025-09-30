Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 30 de setembro (30/09)

Foto: Késsia Nascimento /Divulgação É realizada na orla da Barra do Ceará mais uma ação do Festival Borda, iniciativa que une arte têxtil, sustentabilidade e fazer coletivo

É realizada na orla da Barra do Ceará mais uma ação do Festival Borda, iniciativa que une arte têxtil, sustentabilidade e fazer coletivo. A paisagem praiana é ocupada com a instalação "Linhas de Sombra", intervenção que une design, arte e sustentabilidade, composta por estruturas em forma de cubo, feitas com linhas de algodão reciclado. Com foco em acessibilidade e design funcional, as estruturas podem ser giradas conforme a posição do sol, criando espaços de convivência e descanso.

Quando: terça-feira, 30, a partir das 16 horas

terça-feira, 30, a partir das 16 horas Onde: Praia da Barra do Ceará, no final da faixa de areia, próximo ao Polo de Lazer (rua José Roberto Sáles, 783-877 - Barra do Ceará)

Praia da Barra do Ceará, no final da faixa de areia, próximo ao Polo de Lazer (rua José Roberto Sáles, 783-877 - Barra do Ceará) Gratuito

Cangaço

Está disponível para visitação no Grand Shopping a mostra "Uma Jornada Pelo Sertão", com registros de Benjamin Abrahão, fotógrafo que documentou personagens do cangaço, como Lampião e Maria Bonita. A exposição reúne 30 fotografias históricas que retratam o cotidiano de homens e mulheres diante das dificuldades do sertão nordestino na década de 1930. A iniciativa chega ao centro comercial por meio de uma parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. Benjamin Abrahão conseguiu ter acesso ao grupo de cangaceiros entre 1936 e 1937.

Quando: segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 13 às 21 horas; visitação até 15 de janeiro de 2026

segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 13 às 21 horas; visitação até 15 de janeiro de 2026 Onde: Piso L1 do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Piso L1 do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Gratuito





Teatro dragão do mar

Está a fim de conferir espetáculo de teatro no último dia de setembro? Nesta terça-feira, 30, o Cangaias Coletivo Teatral apresenta novamente o espetáculo "O Fantástico Circo do Artista da Fome". A peça é encenada no Teatro Dragão do Mar. Ambientado em um circo antigo, o trabalho cruza a obra de Franz Kafka "Um Artista da Fome" (1924) com questões acerca da profissão do artista na contemporaneidade. Na apresentação, o público assiste ao show de um artista jejuador profissional que consegue não se alimentar durante 40 dias. A relação entre artista e obra se desvia para um relato sobre ofício e sobrevivência.

Quando: terça-feira, 30, às 19h30min

terça-feira, 30, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Studio Ghibli

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) promove nesta terça-feira, 30, mais um concerto em homenagem ao Studio Ghibli, um dos principais estúdios de animação do mundo. Entre seus filmes mais conhecidos estão obras como “A Viagem de Chihiro”, “Princesa Mononoke”, “Castelo Animado”, “Meu Amigo Totoro” e “Túmulo dos Vagalumes”. O concerto apresenta repertório formado pela trilha sonora dos títulos do Studio Ghibli. A proposta é unir a magia do cinema e a música em uma experiência única.

Quando: terça-feira, 30, às 18 horas



terça-feira, 30, às 18 horas Onde: sala 2 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



sala 2 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do início da apresentação



Terror

Continua em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”. A obra marca o desfecho da franquia de terror criada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren. Neste último capítulo, Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.