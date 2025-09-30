Realizador audiovisual do Grande Bom Jardim lança projeto de preservação

Foto: FERNANDA BARROS Ricco Sales é realizador de audiovisual e está construindo um repositório sobre o Grande Bom Jardim

Dos recém completados 30 anos de vida de Henrique Sales, o Ricco, mais da metade foi nutrindo um “desagrado de morar no Bom Jardim”, onde ele nasceu, se criou e vive até hoje. Só por meio das lentes, entretanto, o realizador audiovisual descobriu o seu território de origem. “Eu acho que a arte, o cinema trouxe esse sentimento de orgulho de estar fazendo o que eu faço e me proporcionou conhecer um Bom Jardim que eu não conhecia”, diz.

“Eu não gostava do meu bairro, porque para onde eu fosse as pessoas zoavam de mim. Então eu sempre tive vergonha. E hoje não. Hoje eu sou defensor do Bom Jardim. Amo o Bom Jardim, faço filmes no Bom Jardim”, declara. Desse orgulho e do desejo de impulsionar a produção audiovisual do território, o realizador criou o Repositório da Memória e Arquivística Audiovisual do Grande Bom Jardim (Rema).

“Cadê a história do nosso bairro pelo viés do cinema?”. Esse questionamento semeou a ideia do projeto em 2023, junto do cineasta Elvis Alves e de Willi Sales, então estudante de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC). Eles se inscreveram nos Laboratórios de Pesquisa do Ceentro Cultural Bom Jardim (CCBJ), um eixo de formação do equipamento, e só então compreenderam que a resposta para a pergunta que buscavam era a preservação.

Nos cinco meses de processo de pesquisa no CCBJ, durante o qual Ricco fez a compra de um leitor de DVD com a bolsa de pesquisador para fazer digitalizações, o trio chegou a mapear 40 filmes feitos no território. Inicialmente, eles sequer sabiam o que fariam com as produções encontradas, só queriam que as pessoas tivessem acesso. “A gente sabe que o bairro já tem uma produção audiovisual desde muito tempo. E que a gente não tem acesso ou é muito difícil acessar.”, declara Ricco Sales.

“Era muito difícil ter referências”, pontua sobre o cenário de preservação voltado para o audiovisual. “Não temos uma política de preservação e eu acho que é uma coisa bem geral do Brasil”, afirma o realizador, que destaca o Museu da Imagem e do Som (MIS) como a única iniciativa de preservação audiovisual em Fortaleza encontrada por eles à época.

O Rema engatou de vez quando Ricco e Willi fizeram o curso de Preservação Audiovisual da Vila das Artes. Na formação, aprenderam a trabalhar com película, fita magnética, DVD e outros materiais e a catalogar as obras por meio de um software livre. Com apoio de uma das professoras, eles criaram metadados, definiram como e quais informações seriam inseridas e como fariam a guarda dos filmes. “O curso foi o divisor de águas para pro Rema nascer”, conta Ricco.

O que faltava para o lançamento era fazer o site e catalogar as produções. Hoje trabalhando sozinho no projeto, o realizador continua catalogando os filmes encontrados. Ele os disponibiliza no site e documenta informações como ficha técnica, sinopse e ano de produção. Incluindo obras da produtora Bom Jardim Produções e do CCBJ, o acervo já soma cerca de 100 títulos a serem catalogados.

Desse número, 20 estão registrados no site do Rema. Em sua maioria, curtas-metragens. Entre as produções mais antigas, a maioria das produções são documentários, contrapondo-se às produções dos últimos anos. “Antigamente, eu acho que a gente buscava ter essa voz. A gente lutava por essa voz. E hoje eu acho a gente usa o audiovisual com essa voz que a gente tem hoje e tá criando essas novas histórias”, avalia Ricco Sales.

"O Ceará possui uma longa trajetória de luta"

Especialista em preservação, conservação e digitalização, Gabriela Dantas afirma sentir "falta de um mapeamento e inventário que abranja quantitativamente as produções realizadas". Preservadora audiovisual do Museu da Imagem e do Som (MIS), ela aponta esse como "um dos primeiros passos necessários para que possamos pensar em como resgatar e tratar diversos acervos de relevância para o Estado".

"O Ceará possui uma longa trajetória de luta pela permanência da produção e difusão audiovisual", afirma Gabriela Dantas. A preservadora audiovisual destaca entre essas iniciativas a ativação de laboratórios dedicados ao tratamento, digitalização e restauro digital de películas cinematográficas do MIS, além do curso de Preservação Audiovisual da Vila das Artes e editais e programas de fomento - como a Lei Paulo Gustavo (LPG) - que destinam recursos ao setor audiovisual.

Defendendo a necessidade de uma continuidade efetiva nas políticas culturais, a especialista considera que "já estamos avançando no sentido de contar com um equipamento público que possui tecnologia avançada para conservação e restauro", referindo-se ao MIS. Por outro lado, ela observa a "ausência de um inventário estadual que abranja as produções audiovisuais cearenses e que seja descentralizado, para permitir uma compreensão mínima do que foi e continua sendo realizado".

Nessa perspectiva, Gabriela Dantas fala sobre o Rema como um projeto "essencial para fortalecer identidades locais e descentralizar as narrativas culturais, além de trazer a preservação audiovisual como um instrumento de permanência, resistência e transformação social". Para ela, o cinema é uma ferramenta de "representação, preservação e valorização da memória territorial, seja por meio da autorrepresentação de uma cultura local ou como uma forma de romper com os olhares que tradicionalmente dominam a produção cultural".





