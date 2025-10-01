Confira a agenda cultural desta quarta, 1º de outubro (1º/10)

Foto: Jamille Queiroz/Divulgação Silvania de Deus participa de programação gratuita na Pinacoteca do Ceará

A Pinacoteca do Ceará, equipamento localizado no Centro de Fortaleza, realiza edição do "Costuras Ancestrais" com participação do grupo Pastoras do Rosário e também da estilista Silvania de Deus. O encontro tem a proposta de compartilhar histórias e riquezas das tradições em cantos e vivências. São ofertadas 40 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Quando: quarta-feira, 1º, às 16 horas

quarta-feira, 1º, às 16 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara





Stephanie Ribeiro

A arquiteta Stephanie Ribeiro participa de ações educacionais em Fortaleza durante a primeira semana de outubro. Nesta quarta-feira, 1º, ela realiza palestra com o tema "Design de Interiores como Cuidado, Memória e Pertencimento". A conversa aborda o processo criativo por trás da estruturação do ambiente Casa Crioula, parte da CasaCor Ceará 2025.

Quando : quarta-feira, 1º, às 18h30min

: quarta-feira, 1º, às 18h30min Onde: Senac Aldeota (av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)

Senac Aldeota (av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) Gratuito; inscrições pelo link (acesse.one/senacaldeota)





Ghibli Fest

O último dia do Ghibli Fest faz parte da programação do Cinema do Dragão. O projeto, que percorre capitais brasileiras, celebra os 40 anos do Estúdio Ghibli e exibe clássicos da animadora japonesa. O público ainda pode ver o título "Porco Rosso: O Último Herói Romântico", em sessão às 19 horas.

Quando: quarta-feira, 1º, às 19 horas

quarta-feira, 1º, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira); vendas em Ingresso.com



Cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para mais uma etapa de oficinas do programa Agilizo Cultural, promovido pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). São disponibilizadas 160 vagas para os seguintes cursos: Mapa Cultural, Criação de Portfólio, Elaboração de Projetos Culturais e Prestação de Contas. Inscrições para a regional 9 devem ser feitas até sexta-feira, 3, enquanto os cadastros da regional 11 continuam até 10 de outubro.

Inscrições e mais infos: bit.ly/agilizocultural





Tremembé

Já está disponível na plataforma de streaming Prime Video a série "Tremembé". Com direção de Vera Egito, a produção conta a história do presídio Tremembé II, em São Paulo, a partir do ponto de vista de presos que ficaram reconhecidos nacionalmente. A produção é baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell. Os primeiros episódios apresentam os casos de Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos por planejar a morte dos pais, e Elize Matsunaga, condenada a 19 anos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Onde assistir: Prime Video



