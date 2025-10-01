Mateus Solano apresenta monólogo pela primeira vez em Fortaleza

Foto: Daltom Valerio/ Divulgação

O Teatro Brasil Tropical será palco do monólogo "O Figurante", do ator Mateus Solano, com sessões de sexta-feira, 3, até domingo, 5. A obra conta a história de Augusto, figurante profissional que encontra dificuldades que o fazem refletir sobre a vida.

Por meio da atuação e da mímica, o ator mistura comédia e drama para provocar reflexões. "Ele (Augusto) percebe que é o figurante da própria vida, que não era o que ele sonhava. Quem de nós nunca se sentiu automatizado numa vida sem sentido, se perguntando se aquela vida foi escrita para nós mesmos", explica.

Mateus construiu, em conjunto com a dramaturga Isabel Teixeira, uma narrativa que leva seu lado pessoal aos palcos. Ele enviava vídeos de uma hora ou mais, com devaneios que representavam sentimentos e pensamentos. Os dois, então, transformaram angústias e vontades do ser humano em um monólogo. "Esse espetáculo saiu um pouco do meu imaginário", complementa.

História dramática tem toque de comédia

As cenas desenvolvidas pelo artista foram gravadas, transcritas e reelaboradas pela coautora para compor o texto final, traduzidas em um diálogo com os "sentimentos que o movem". A montagem aborda temas sensíveis e comuns, como a angústia por não realizar os próprios sonhos e a ansiedade causada pela percepção da finitude da vida.

A história dramática, porém, também é contada com toques de comédia. A preparação teve o auxílio da pesquisa de trabalho de corpo com o diretor Miguel Thiré. Por meio da mímica, Mateus Solano dá vida à rotina do personagem.

Sozinho no palco e com apenas um figurino por pouco mais de uma hora, ele recorre ao público para construir a trama. "É a partir da imaginação de quem está assistindo que se dá a cor da obra", anuncia o brasiliense.

Quando questionado sobre o significado da obra dentro da trajetória artística, o intérprete confirma que o monólogo vem "coroar" a carreira. Ator há quase 30 anos e conhecido por muitos personagens da televisão brasileira, como Félix de "Amor à Vida" (2013), Mateus explica que a produção é resultado de todo o seu trabalho ao longo destas três décadas.

"Eu sempre respeitei muito o meu trabalho. Demorei para me entender como ator e, quando me olhei no espelho e disse 'eu sou um ator', entendi a responsabilidade de estar em cima de um palco", confessa. Sobre o retorno da plateia, ele relata que já escutou desde "eu passei a apresentação toda rindo" até "foi a peça mais triste que eu já assisti".

Não se pode dizer exatamente o que o público vai sentir ou como irá receber a obra, mas Mateus conta que a peça também traz o lado positivo de se perceber como figurante na vastidão do universo. "Espero que as pessoas voltem para casa mais felizes", deseja.

As expectativas do ator para apresentar o monólogo pela primeira vez na capital cearense são as mais altas possíveis, conforme o próprio. "Já fui diversas vezes a Fortaleza e é sempre uma experiência incrível", relata.





"O Figurante" em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 3, às 20 horas; sábado, 4, às 19 horas; e domingo, 5, às 18 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 50; disponíveis no site Sympla

Informações: @teatrobrasiltropical