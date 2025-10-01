Músicos cearenses se unem em show sobre a canção nordestina

Foto: Thiago Gaspar/Divulgação Show "Pra Se Misturar" reúne Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara no Theatro Via Sul

Acontece nesta quinta,2, no Theatro Via Sul o espetáculo “Pra Se Misturar”, que reúne em um mesmo palco os músicos Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara.

A apresentação propõe um diálogo entre gerações da cena autoral cearense e destaca repertórios próprios dos artistas, além de releituras de clássicos da canção nordestina.



Leia Também| Último show de Gal Costa será lançado em streaming; veja detalhes

O projeto foi idealizado pelo compositor e produtor cultural Dalwton Moura e contou com a participação dos quatro na pesquisa e montagem inicial.

O repertório passeia por composições autorais como “Teletransporte pra Quixadá”, “Ei moço” e “Querer querer” (Juruviara), “A Liberdade de Viver”, “Retumbante” e “Soneto do Poeta Morto-Vivo” (Edinho Vilas Boas), além de “Coivara”, “Invernada” e “Canto Sombreado” (Fernando Rosa).

Show "Pra Se Misturar" reúne Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara no Theatro Via Sul Crédito: Thiago Gaspar/ Divulgação/

O trio também interpreta juntos obras de nomes que marcaram a música brasileira, como Geraldo Azevedo, Ednardo, Belchior, Fausto Nilo e Dominguinhos. A proposta é aproximar repertórios contemporâneos e referências formadoras da canção feita no Ceará e no Nordeste.

Show "Pra Se Misturar"