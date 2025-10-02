Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 2 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 O céu indica um grande potencial para transformações através de ações em grupo e parcerias inovadoras. Esteja atento para possíveis disputas de poder e exercite a diplomacia. Na vida afetiva, manter a calma em situações difíceis e abrir mão do orgulho pode ajudar a amadurecer a relação.

Touro 21/04 a 20/05 Pode ser um momento de mudanças na carreira e na forma como se apresenta ao mundo. Há oportunidades para fortalecer habilidades de liderança, mas cuidado com a vontade de controlar demais, por conta da tensão com Marte. No amor, chances de melhorar a convivência e lidar prududemente com afetos, vencendo contratempos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Um dia de recolhimento se apresenta propiciando uma estrutura mental e espiritual revigorada para lidar com desafios. Este é um período para manter a calma ao interagir com pessoas, apesar de possíveis tensões. No amor, é momento para desenvolver uma postura emocional mais atenciosa, permitindo um amadurecimento.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu indica um momento de renovação emocional com a união de Lua e Plutão. O dia pode ser propício para reavaliar suas amizades mantendo postura discreta. No amor, a dica é se abrir para uma rotina mais leve e ouvir mais seu coração.

Leão 23/07 a 22/08 O dia favorece ações inovadoras e mudanças significativas nas parcerias graças à Lua e Plutão, em harmonia com Sol e Urano. Porém, evite discursos dominantes para não gerar conflitos, por conta de Marte. Na relação a dois, é vital se atentar às decisões importantes e lidar bem com possíveis desafios para evitar problemas no relacionamento.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu sugere mudanças que revigoram a rotina e incentivam iniciativas audaciosas na área profissional. Animação entre colegas é bem-vinda, porém respeitando a individualidade de todos. No amor, a harmonia vem com diálogo, mesmo diante de desafios. Aprecie as diferenças e dê valor ao convívio.

Libra 23/09 a 22/10 O céu indica que encontros sociais e novas experiências culturais podem mudar sua percepção de mundo, devido a Lua e Plutão se alinharem com Sol e Urano. Contudo, a prudência financeira é recomendada. No amor, é um bom momento para dar prioridade à relação e entender as diferenças pessoais, a fim de melhorar a situação.

Escorpião 23/10 a 21/11 As interações entre Lua, Plutão, Sol e Urano podem inspirar a remoção de pensamentos desnecessários. É recomendado evitar atitudes impulsivas e manter-se mais resguardado devido à tensão com Marte. Na vida amorosa, use as energias do céu para reequilibrar sua rotina de forma eficiente e manter seu relacionamento equilibrado.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica que o signo de Sagitário pode se mostrar mais profundo nos diálogos, gerando conversas transformadoras. É uma boa oportunidade para tentar suavizar as frustrações, visando uma convivência mais harmoniosa. No amor, o momento sugere objetividade para resolver dificuldades e um envolvimento maior com quem ama.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica um fortalecimento da capacidade analítica, especialmente na gestão financeira e carreira. Busque equilíbrio para que ambições não afetem relações. No amor, é hora de se dedicar e mostrar responsabilidade, resolvendo os obstáculos na convivência.

Aquário 21/01 a 18/02 O dia aponta tendências de reforço interior e um ímpeto para abraçar mudanças significativas. Pode ser um bom momento para mostrar coragem na vida, mas evite decidir por impulso quando contrariado. Na vida amorosa, o céu sugere que o presente e futuro da relação são a prioridade.