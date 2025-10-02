Mostra reúne linguagens artísticas para debater corpo humano como entidade política

Foto: Marília Camelo Obra de Maria Martins em montagem na exposição "Corpos explícitos, corpos ocultos"

No íntimo do artista, o corpo se revela como um território de múltiplas narrativas. As diferentes manifestações artísticas propõem uma leitura quase mágica sobre os significados possíveis. Para explorar esta complexidade presente no corpo humano, a Pinacoteca do Ceará apresenta a exposição “Corpos explícitos, corpos ocultos” com obras de nomes como Maria Martins, Cildo Meireles, Efrain Almeida e André Parente.

A mostra gratuita, disponível até 26 de abril de 2026, tem como principal objetivo investigar o corpo humano como entidade política e não-binária. Com a curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, o conjunto de obras trabalha a transformação do corpo na contemporaneidade, com olhar para casos de erotização, racialização ou apagamento, por exemplo.

Entre as principais obras, destacam-se a escultura "O impossível" (1945), de Maria Martins; a instalação "Camelô" (1998), de Cildo Meireles; a fotografia "Por um fio" (1976), de Anna Maria Maiolino; e a escultura "Sucubbus, O início" (2022), de Monica Piloni, a única com classificação indicativa de 14 anos.

Para conseguir explorar a temática proposta, a mostra foi dividida nas seguintes linhas temáticas: “Corpo máquina e ficção especulativa”; “Corpo político e regimes de controle”; “Corpo desejo, corpo ausência” e “Corpo-matéria: orgânico, simbiótico, mutável”; e “Arquivos do corpo”.

"Os cinco eixos são pontos de partida. Vertentes que mapeiam a diversidade de pesquisas que participam na mostra, o que também serve como forma de trabalho. Esses campos não estão isolados, estão mais embaralhados nas obras", declara Adolfo Montejo Navas, um dos curadores, ao ser questionado sobre a articulação e montagem do projeto.

Exposição reúne mais de 100 obras de 48 artistas

Para contemplar mais de 100 obras de 48 artistas diferentes, o espaço envolve diferentes manifestações, a exemplo de esculturas, instalações, fotografias e vídeo-performances. A arquitetura é assinada pelo escritório de arquitetura Vão, que transformou o pavilhão nas entranhas do corpo humano.

Com tesouras no teto que simulam costelas e uma espécie de espinha dorsal que leva o visitante a diferentes sistemas e órgãos, a proposta busca reforçar a imersividade.

"Desde o começo se trabalhou em parceria, até o ponto de criar uma simbiose espaço-corpo. Assim, se construiu um ambiente imersivo na arquitetura de novos espaços – abandonando o tamanho da nave originária –, criando salas e corredores interiores, cores em sintonia com a pele e órgãos", desenvolve Adolfo.

Já Carolina Vieira, gerente artística da Pinacoteca do Ceará, ressalta que a exposição conta com vários recursos de acessibilidade, como vídeo em Libras, textos em braille, audiodescrição e pisos táteis. Além desses recursos, a equipe da Pinacoteca também realiza ações formativas com intérpretes de Libras, a fim de reforçar a acessibilidade da mostra.

A Pinacoteca do Ceará segue, ao longo de outubro, com pontos de conexão com a mostra a partir da programação contínua.

"A Pinacoteca planeja uma série de programações ao longo dos meses, que incluem os programas clássicos, como aulas abertas, conversas de ateliê, oficinas, visitas mediadas, visitas temáticas, ações que já acontecem todas as semanas, mas a partir da proposta da exposição também podem ser pensadas programações específicas, como seminários", elabora a gerente artística.

O intuito, destaca Carolina, é explorar o ambiente instituído. A narrativa visual deseja que o público, portanto, possa refletir a partir das contradições presentes no corpo.



Pinacoteca do Ceará

Quando: quarta-feira a sexta-feira, das 10h às 18 horas; aos sábados, das 12h às 20 horas; e aos domingos, das 10h às 17 horas; visitação até 26 de abril de 2026

Onde: 24 de Maio, 34 - Centro

Gratuito

Mais informações: Instagram @pinacotecadoceara