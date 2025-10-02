Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 2 de outubro (02/09)

Foto: TriStar Picture/divulgação "Força Sinistra" (1985) é exibido em sessão do Cine Trash

A Biblioteca Dolor Barreira, localizada no bairro Benfica, recebe mais uma edição do Cine Trash. O cineclube exibe títulos do gênero, que passeia entre o terror e a comédia. A sessão apresenta os filmes "Heavy Metal - Universo em fantasia" (1981), baseado nas histórias de revista de ficção científica homônima, e "Força Sinistra" (1985), uma aventura de vampiros espaciais.

Quando: sexta-feira, 3, às 18 horas

sexta-feira, 3, às 18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito



Gal Costa

O Muá Tuá Bistrot promove um tributo a cantora Gal Costa nesta quinta-feira, 2. O evento celebra os 80 anos da cantora com noite embalada pela voz da cantora Mel Mattos, acompanhada por banda formada pelos músicos Gabriel Geszti e Saulo Herculano. Os clientes também vão poder escolher opções da carta de vinho o do cardápio.

Quando: quinta-feira, 2, às 20 horas

quinta-feira, 2, às 20 horas Onde: Muá Tuá Bistrot (rua Torres Câmara, 600 - Aldeota)

Muá Tuá Bistrot (rua Torres Câmara, 600 - Aldeota) Quanto: couvert por R$ 20





Exposição

O RioMar Kennedy abre visitação para a exposição "Dinossauros do Brasil". A mostra traz 20 réplicas em tamanho real, com até 15 metros de altura, que reproduzem sons e movimentos dos animais. Algumas das espécies presentes são o Oxalaia quilombensis, maior dinossauro já encontrado no Brasil; e o Staurikosaurus pricei, primeiro dinossauro brasileiro descrito pela ciência.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas

segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas Onde: RioMar Kennedy (av. Srg Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

RioMar Kennedy (av. Srg Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito



Oficina

Esta quinta-feira, 2, é o último dia de inscrições para a oficina Introdução ao Desenho para Tatuagem. O curso, promovido pela Vila das Artes e ministrada pela artista Amura Al Houc, propõe uma imersão no universo da tatuagem e apresenta estilos com acompanhamento individual, além de duas vivências práticas. O resultado dos participantes será divulgado nesta sexta-feira, 3, no site da Vila.

Inscrições e mais infos: https://encurtador.com.br/ZIxG6

Cólera

A banda Cólera retorna a Fortaleza após dez anos. Formado por Wendel Barros (voz), Pierre Pozzi (bateria e voz), Fábio Bellucci (guitarra) e Val Pinheiro (baixo), o grupo foi um dos expoentes do punk no Brasil e iniciou as atividades em 1979. Eles lançaram álbuns como "Deixe a Terra em Paz" (2004), último disco com a participação de Redosn Pozzi, vocalista da primeira formação. O show relembra músicas da trajetória do grupo e traz participações de Diagnose, Pex, Abismo e Lixorganico.

Quando: sábado, 4, às 17h30min

Onde: Hard Noise (rua Carapinima, 1884 - Benfica)

Quanto: R$ 60; vendas no Sympla

Mostra de teatro

A Mostra de Teatro Transcendental apresenta seis espetáculos em Fortaleza até domingo, 5. A programação gratuita envolve peças de drama e comédia. No sábado, 4, é a vez de "Memórias de Chico Xavier". O espetáculo de João Signorelli retrata o despertar do médium no mundo espiritual. O ingresso está disponível para retirada no Uhuu.

Quando: sábado, 4, às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Academia de Heróis

A partir deste sábado, 4, o Shopping Parangaba disponibiliza programação especial para o público infantil com a Academia de Heróis. O projeto gratuito promove circuito temático com atividades interativas, como caça ao tesouro e show teatral. A ação segue até o dia 26 de outubro.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 22 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck,

300 - Parangaba)

Gratuito