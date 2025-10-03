Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 3 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um despertar de afinidades intelectuais na área de amizades, com chances de bons diálogos e convivência harmônica. Pode ser um bom momento para estender essa comunicação para casa e trabalho. Na esfera amorosa, explore a cumplicidade com o parceiro, tratando afetos de maneira leve e aberta ao novo.
21/04 a 20/05
O céu indica que pode ser um bom momento para acordos profissionais e trabalho em equipe, graças à harmonia entre Lua e Mercúrio que favorece os debates e estudos coletivos. Na área amorosa, o momento pede segurança emocional e prudência diante das adversidades. Como você lida com as situações difíceis é o que realmente importa.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte senso analítico que auxilia em ações assertivas. Porém, é essencial manter a empatia em alta. Esteja aberto a mudanças, pois a Lua e Urano sugerem chances de transformações. No amor, a paciência é sua aliada. Busque agir com sensatez e leve os problemas do dia a dia mais a sério.
21/06 a 22/07
A sexta-feira indica um bom momento para aproveitar a companhia familiar e amigos próximos. Há chance de fortalecer sua autoconfiança e equilíbrio emocional. As conversas podem ser bastante positivas. Na área amorosa, pode ser um bom momento para prestar atenção nas pendências amorosas com sensibilidade e humor.
23/07 a 22/08
O céu indica um dia de alta capacidade comunicativa, trazendo popularidade e estímulo mental. Ser um bom ouvinte e respeitar diferentes pontos de vista pode trazer bons resultados. Ainda, pode ser um bom momento para valorizar estudos em grupo. No amor, entenda situações difíceis como desafios a fortalecer seu relacionamento.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o dia indica chances para focar na saúde e bem-estar. Será um bom momento para revisar rotinas, buscando compreensão junto a quem convive com você. Já no amor, a atmosfera sugere dedicação à relação e a oportunidade de abrir o coração, repensando a forma de lidar com as questões do convívio afetivo.
23/09 a 22/10
O céu indica um dia estimulante e enriquecedor para ampliar as percepções e experiências. Pode ser um bom momento para conhecer pessoas e lugares novos. No amor, demonstre afeto de forma aberta e valorize os bons momentos com sua cara-metade. Não permita que as complicações da rotina lhe afetem tanto.
23/10 a 21/11
O céu indica consciência dos desafios pessoais que refletem na vida familiar. É um bom momento para aprimoramento interno, revisão de prioridades e ajustes na rotina doméstica e de trabalho. Na relação amorosa, a postura precisa ser repensada para melhor convivência. Período para maior aproximação com sua cara-metade.
22/11 a 21/12
O céu indica maior compreensão nas amizades graças à disposição amigável de Lua e Mercúrio. A chance de aproximação em lazer e trocas culturais virtuais é alta. No amor, mostrar segurança emocional é fundamental para a convivência. Vale repensar desafios e dar atenção às necessidades do relacionamento.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, a harmonia entre Lua e Mercúrio indica um bom momento para um planejamento mais eficaz dos investimentos. Estudar as possibilidades com as pessoas do dia a dia pode trazer melhores resultados. Na área amorosa, dedicar atenção ao seu bem-estar emocional pode melhorar a expressão dos seus sentimentos.
21/01 a 18/02
O céu indica um dia favorável para aprimorar conhecimentos e aprofundar interesses pessoais. Uma boa oportunidade para explorar atividades intelectuais e se conectar com a espiritualidade. No amor, os astros sinalizam a importância do diálogo para melhorar a relação afetiva. Bom momento para priorizar a convivência com seu amor.
19/02 a 20/03
Hoje, o signo de Peixes pode mergulhar em reflexões sobre questões complexas, com a Lua transitando na área de crise. É um bom momento para buscar autoconhecimento e planejar futuras ações. Na vida amorosa, a paciência deve ser sua aliada diante de obstáculos, melhorando a convivência afetiva.
O ANJO
Destrói o poder dos inimigos; domina sobre toda espécie de viagens; protege os prisioneiros, inspira-lhes os meios de obterem a liberdade; influencia todos os que procuram a verdade, que são de boa fé e prontos a corrigir seus erros. Dá temperamento forte e vigoroso, paciência, coragem e grande habilidade. O gênio contrário domina o orgulho, a blasfêmia e a malícia; influencia os homens grosseiros e querelantes.
O SANTO
O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572 em São Vicente, na ilha de Santos. Aos 21 anos, ingressou na Companhia de Jesus e, ao término dos estudos, foi enviado para Pernambuco. A partir de 1607, depois de deixar os jesuítas, o encontramos como pároco de Cunhaú. Em 1645, enquanto celebrava missa, um grupo de soldados holandeses, com índios das tribos Tapuias e Potiguari a reboque, todos armados, invadiu o local atacou os fiéis. Todos foram massacrados à espada, exceto cinco portugueses que foram feitos reféns. Os mortos eram mais de 60. O segundo momento do martírio ocorreu cerca de três meses depois, em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu. Católicos de Natal tentaram encontrar segurança, mas foram presos, torturados e deixados para morrer.