Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 3 de outubro (03/10)

Foto: Thiago Matine/divulgação Estação das Artes promove nova edição do Baila Comigo

O início da programação de outubro da Estação das Artes celebra o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa com edição especial do Baila Comigo. O evento começa às 17 horas com apresentação do Zu do Forró, seguida de Soares do Sax & Xote Swingado. Os shows terão bailarinos e interpretação em Libras.

Quando: sexta-feira, 3, a partir das 17 horas

sexta-feira, 3, a partir das 17 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Exposição

O Kraft Espaço Cultural e Ateliê Coletivo inaugura a exposição coletiva "Nas paredes da caverna". A mostra é inspirada no livro "A Mulher das Cavernas", da escritora e artista visual Lia Sanders. Entre os 17 artistas visuais, estão Alice Dote, Amanda Nunes, Jamille Queiroz, Jeová Siebra, Lia Sanders, Marcos Oriá, Patrícia Limaverde, Sandra Montenegro e Vando Figueiredo. As obras

abordam temas como ancestralidade, loucura, poder e criatividade. O momento promove uma imersão de arte, memória e imaginação.

Quando: sexta-feira, 3, a partir das 17 horas; visitação até 31 de outubro, das 13h às 18 horas

sexta-feira, 3, a partir das 17 horas; visitação até 31 de outubro, das 13h às 18 horas Onde: Kraft Espaço Cultural e Ateliê Coletivo (rua Valman Castro de Miranda, 108 - Meireles)

Kraft Espaço Cultural e Ateliê Coletivo (rua Valman Castro de Miranda, 108 - Meireles) Gratuito





Sexta Rock

O Centro Cultural Belchior, equipamento cultural localizado na Praia de Iracema, promove mais uma edição do projeto Sexta Rock. Nesta sexta-feira, 3, as bandas As Caramelas, Caipirizando e Attaquezumbi trazem um repertório eletrizante que vão desde os clássicos aos modernos ritmos do gênero. Os grupos fazem parte da nova geração do rock cearense e apresentam performances da cena do rock para o público presente. A ocasião é um ponto de encontro para os fãs e amantes da música, sem falar na paisagem da Praia de Iracema, sempre um excelente programa para os fortalezenses.

Quando: sexta-feira, 3, às 19 horas

sexta-feira, 3, às 19 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Divas: Showgirl

O The Lights realiza mais uma edição da festa Divas: Showgirls nesta sexta-feira, 3. Com a proposta de muito brilho e performance, o evento celebra as maiores estrelas do pop e prepara audição especial do álbum "The Lifre of a Showgirl", novo disco da cantora Taylor Swift. Os DJs Leocosil, Silas e Lola Mel animam a pista com hits de gerações.

Quando: sexta-feira, 3, às 22 horas

sexta-feira, 3, às 22 horas Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)

The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla





Eletrohits

O Snake Bar, Benfica, garante nesta sexta uma volta para os anos 1990 e 2000 com a festa Snake Eletrohits, com os DJs Dusk e Gabrx. O repertório envolve sucessos do Summer Eletrohits, coletânea do estilo dance music da Som Livre. A entrada é gratuita até às 21 horas.

Quando: sexta-feira, 3, a partir das 19 horas

sexta-feira, 3, a partir das 19 horas Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)

Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica) Quanto: Gratuito até às 21 horas; entrada por R$ 5 após este horário



