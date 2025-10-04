Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 4 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu sinaliza que sua habilidade estratégica pode ficar em destaque neste sábado (04/10). Isso se aplica tanto para superar desafios quanto para gerenciar emoções, focando na serenidade. Já no amor, é importante pensar em planos futuros com muita sensibilidade e consideração pelas diferenças individuais.
21/04 a 20/05
O céu sinaliza união fortalecida e sensação intensa de coletividade na área dos relacionamentos, especialmente em projetos compartilhados. Porém, controle seus desejos consumistas durante o lazer. Em relação ao amor, é um bom momento para fortalecer os planos a dois, evitando conflitos rotineiros.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para ampliar perspectivas e pensar fora dos padrões. Reflita sobre suas estratégias em relação às desejadas mudanças. No amor, a rotina pode ganhar força, dedique-se ao seu relacionamento e encare de maneira diferente os problemas pessoais.
21/06 a 22/07
O céu indica energia em alta, expandindo interesses. É importante ponderar suas palavras, principalmente em situações de tensão. No amor, é um bom momento para buscar a serenidade em meio a adversidades. Mudanças comportamentais podem trazer equilíbrio para sua vida amorosa, priorizando a compreensão.
23/07 a 22/08
O céu indica que pode ser um bom momento para fortalecer o lado emocional e reconhecer o próprio potencial. Evite investimentos arriscados que possam afetar suas finanças devido à tensão lunar com Vênus e Urano. Na vida amorosa, tente priorizar o diálogo e o respeito para resolver conflitos no relacionamento.
23/08 a 22/09
O céu indica fortalecimento do companheirismo, intensificando a possibilidade de conquistas através de ações conjuntas. Evite deixar a vaidade e a emoção atrapalharem o desfecho de potenciais conflitos. Na área amorosa, uma postura menos impulsiva pode ajudar a lidar com conflitos e fortalecer a relação.
23/09 a 22/10
O sábado pode ser bastante produtivo, especialmente no trabalho e nas rotinas diárias. O céu indica bom momento para focar em tarefas que exijam praticidade e dinamismo, com potencial de ganho significativo. Contudo, possíveis imprevistos podem gerar tensão. Na área amorosa, sugere-se mais reflexão antes de agir impulsivamente.
23/10 a 21/11
O sábado revela um clima de descontração, é tempo de soltar a criança interior e se divertir. A chance de atrair pessoas animadas aumenta, especialmente em atividades em grupo. Mas atenção: é essencial precaução com gastos excessivos. Na área amorosa, confiar no amor e manter o equilíbrio são as dicas astrais para evitar desentendimentos.
22/11 a 21/12
Sábado poderá ser um dia de amparo dentro de casa, com a família oferecendo suporte emocional e prático. O céu indica que manter a calma e evitar excessos pode evitar o desgaste nas relações pessoais. Na área amorosa, reflita sobre seus sentimentos, respeite a relação e valorize os detalhes para aprimorar o envolvimento.
22/12 a 20/01
No sábado, conta com agilidade mental e um forte senso de oportunidade. A comunicação, acentuada pela Lua, harmoniza-se com Marte e Júpiter, promovendo parcerias bem-sucedidas. Porém, convém lidar com sensibilidade frente a temas delicados. Na vida amorosa: mergulhar em seus sentimentos será necessário.
21/01 a 18/02
O sábado pede atenção com os gastos impulsivos relacionados a carências afetivas. O céu indica chances de potencializar recursos materiais e aproveitar oportunidades. Na área amorosa, é importante não deixar que adversidades do dia a dia desestabilizem seu relacionamento. Considerar mudanças assertivas no convívio pode ser benéfico.
19/02 a 20/03
A Lua em seu signo se harmoniza com Marte e Júpiter, trazendo mais energia para aproveitar a vida e os prazeres do sábado, além de favorecer sua comunicação no convívio social. Porém, cultive empatia e compreensão ao lidar com questões nos laços íntimos, diante da tensão lunar com Vênus e Urano.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência se distingue por conhecer ciências abstratas, ama a vida tranquila, a paz, a meditação e músicas clássicas. Sua luz transcende e através dela vê-se sua inocência e sua verdade. Poderá ter vocação religiosa ou para conhecer assuntos metafísicos. Digno de confiança, não comete nunca uma ação imprudente ou impensada. Gosta de relacionamentos sólidos e é o amigo que todos querem ter.
O SANTO
Nasceu entre 1181 e 1182, em Assis, Itália. Seu pai era um rico comerciante. Como todo jovem ambicioso, Francisco desejava fortuna e fama. Em 1201, partiu para uma guerra contra a Comuna de Assis. Na cidade de Espoleto, sintomas de febre fizeram Francisco parar. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor: "Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo?". Em 1206, passeando, viu um leproso. Colocou seu dinheiro naquelas mãos e deu-lhe um beijo. Seu Pai se indignava e exigiu que o filho devolvesse tudo quanto recebera dele. Francisco se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai. Daquele momento em diante, afastou-se da família e dos amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade.