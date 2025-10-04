Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 4 de outubro (4/10)

O Percursos Urbanos realiza a segunda edição de "O Mucuripe que não está nas canções". A atividade propõe uma imersão no bairro por meio de uma caminhada guiada pelas ruas, vielas, becos e projetos locais. A mediação fica por conta do guia de turismo cultural Diego di Paula, idealizador do projeto Acervo Mucuripe. Com duração de três horas, o projeto propõe a união entre passado e presente por meio da arte.
Fotografia Gastronômica
O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) realiza neste sábado, 4, a Oficina de Fotografia Gastronômica, conduzida por Thiago Braga. A aula teórica aborda técnicas e equipamentos, voltada para quem tem negócio na área ou deseja começar na fotografia de alimentos.
100 brasileiras
A casa noturna The Lights recebe neste sábado, 4, a festa "Noite das 1000 Brasileiras", que promete uma mistura de gêneros com hits de artistas. A programação tem início às 22 horas e conta com três DJs convidados. Até às 23h30min, a entrada será liberada, com retirada de ingressos via Sympla.
Feira Âmago
A Rua dos Tabajaras é ponto da Feira Âmago neste sábado, 4. O projeto itinerante reúne expositores de acessórios, confeitaria, papelaria e artesanato. Nesta edição, a feira acontece a partir das 18 horas e contará com trilha sonora da DJ Bugzinha.
Festa Beije
O Fuzuê Club recebe neste sábado, 4, a terceira edição da festa Beije, das 23h às 6 horas. Com entradas a partir de R$ 55, a noite de house music reúne nomes como Carol C, Samila K, Duda, Paluma, Babita, Renno, Ben e Jeri. Os ingressos podem ser adquiridos em link disponível nas redes sociais.