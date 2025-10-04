Logo O POVO+
Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 4 de outubro (4/10)
Projeto Farol Encantado tem como objetivo de revitalizar as escadarias do bairro do Mucuripe trazendo muita cor, cultura e mudança para a comunidade (Foto: FÁBIO LIMA)
O Percursos Urbanos realiza a segunda edição de "O Mucuripe que não está nas canções". A atividade propõe uma imersão no bairro por meio de uma caminhada guiada pelas ruas, vielas, becos e projetos locais. A mediação fica por conta do guia de turismo cultural Diego di Paula, idealizador do projeto Acervo Mucuripe. Com duração de três horas, o projeto propõe a união entre passado e presente por meio da arte.

  • Quando: sábado, 4, às 15 horas
  • Onde: Encontro no Hall do CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560, Centro)
  • Gratuito

 

Fotografia Gastronômica

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) realiza neste sábado, 4, a Oficina de Fotografia Gastronômica, conduzida por Thiago Braga. A aula teórica aborda técnicas e equipamentos, voltada para quem tem negócio na área ou deseja começar na fotografia de alimentos.

  • Quando: sábado, 4, das 9h às 12h e das 14h às 17 horas
  • Onde: MFF (Rua Frederico Borges, 545, Varjota)
  • Gratuito

 

100 brasileiras

A casa noturna The Lights recebe neste sábado, 4, a festa "Noite das 1000 Brasileiras", que promete uma mistura de gêneros com hits de artistas. A programação tem início às 22 horas e conta com três DJs convidados. Até às 23h30min, a entrada será liberada, com retirada de ingressos via Sympla.

  • Quando: sábado, 4, a partir das 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: entrada gratuita até 23h30min; vendas no Sympla

 

Feira Âmago

A Rua dos Tabajaras é ponto da Feira Âmago neste sábado, 4. O projeto itinerante reúne expositores de acessórios, confeitaria, papelaria e artesanato. Nesta edição, a feira acontece a partir das 18 horas e contará com trilha sonora da DJ Bugzinha.

  • Quando: sábado, 4, às 18 horas
  • Onde: Próximo ao restaurante Soul do Pará (rua dos Tabajaras, 629 - Praia de Iracema)
  • Gratuita


 

Festa Beije

O Fuzuê Club recebe neste sábado, 4, a terceira edição da festa Beije, das 23h às 6 horas. Com entradas a partir de R$ 55, a noite de house music reúne nomes como Carol C, Samila K, Duda, Paluma, Babita, Renno, Ben e Jeri. Os ingressos podem ser adquiridos em link disponível nas redes sociais.

  • Quando: sábado, 4, das 23h às 6 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 55
  • Mais informações: @fuzue.club

 

