Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 5 de outubro (05/10)

Foto: Rubens Rodrigues/Divulgação Banda Asmodeus se apresenta no Tempestade Metálica este domingo

Os fãs de heavy metal têm um encontro marcado neste domingo, 5, no De Fabriek, casa de shows localizada no bairro Parangaba. Celebrando os 40 anos de realização, o festival Tempestade Metálica de 2025 reúne as bandas Agony, Oráculo, Monstrus, Procreation e Asmodeus.

Quando: domingo, 5, a partir das 17 horas

domingo, 5, a partir das 17 horas Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: R$ 20. À venda no Inti e bilheteria





Chamego Feira

O Passeio Público, no Centro de Fortaleza, recebe neste domingo, 5, mais uma edição da Chamego Feira. Com stands de comida vegana e regional, além de ampla participação de microempreendedores locais, com produtos e serviços diversos, o momento tem início às 9 horas e segue com atividades infantis e programação musical até às 16 horas. O momento é gratuito e aberto ao público.

Quando: domingo, 5, 9 às 16 horas

domingo, 5, 9 às 16 horas Onde: Passeio Público (rua Dr. João Moreira, s/n - Centro)

Loucuras de Amor

O Teatro da Praia recebe neste domingo, 5, o espetáculo "Loucuras de Amor", estrelado por Solange Teixeira e Carri Costa. Acompanhando as tentativas do marido em recuperar o amor da esposa decidida em completar o divórcio.

Quando: domingo, 5, às 19 horas

Onde: Teatro da Praia (avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). À venda no Sympla





Musical

Neste domingo, 5, às 20 horas, o Teatro Dragão do Mar é palco para o musical "Pequenos Contos - um musical de amor e sofrência", que reúne com muita música, que vão dos clássicos do forró ao sertanejo, temas que debatem da crítica social aos relacionamento atuais. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Quando: domingo, 5, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira); à venda no Sympla





Samba de Terreiro

O grupo Samba de Terreiro comemora o aniversário de seis anos com uma festa neste domingo, 5, às 14 horas. Realizado no Quintal no Samba, no bairro Benfica, o momento promete levar muita música e samba no pé até às 20 horas e contará com a participação do grupo Samba Premium.

Quando: domingo, 5, das 14 às 20 horas

Onde: Quintal do Samba (rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica)

Quanto: R$ 18. À venda no Sympla



