Banda Maquinas celebra 10 anos com turnê

Foto: Tais Monteiro/ Divulgação Maquinas realiza turnê em quatro cidades brasileiras

Comemorando dez anos de trajetória artística, o grupo de rock cearense Maquinas anunciou a turnê "Década Turva" pelo Brasil, entre outubro e novembro de 2025. Quatro shows gratuitos estão previstos, com um misto de canções antigas e composições inéditas, que irão compor o novo disco - atualmente em produção.

O tour vai passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com entradas gratuitas e indicação livre para todos os públicos. Confira datas ao fim da matéria.

Conheça a banda Maquinas

O conjunto Maquinas foi fundado em 2013, na capital cearense. O som produzido pela banda tem influência direta do punk, jazz e música eletrônica, sendo considerado um rock experimental marcado pela improvisação livre.

Allan Dias, Roberto Borges, Gabriel de Sousa, Yuri Costa e Ayla Lemos compõem a formação do grupo para as apresentações.

Eles já se apresentou em grandes palcos da música alternativa brasileira, tendo participação na Feira da Música (2016), festival Maloca Dragão (2017 e 2018) e no Centro Cultural São Paulo (2018).

Show Década Turva

A turnê pelas quatro cidades brasileiras vai rememorar sucessos da discografia da banda, como "Lado Turvo", "Lugares Inquietos" e "O Cão de Toda Noite".

Músicas inéditas também irão integrar o repertório, antecipando composições do novo trabalho do grupo, que está em pré-produção. As apresentações foram contemplados no XIII Edital Ceará das Artes, pela Lei Paulo Gustavo.

MAQUINAS – TURNÊ DÉCADA TURVA

Curitiba (PR)



Quando: domingo, 5, às 20h30min



domingo, 5, às 20h30min Onde: Wonka Bar (R. Trajano Reis, 326 – São Francisco, Curitiba – PR)



Wonka Bar (R. Trajano Reis, 326 – São Francisco, Curitiba – PR) Ingressos gratuitos no local

Lotação: 250 pessoas

São Paulo (SP)



Quando: quinta-feira, 9, às 22 horas



quinta-feira, 9, às 22 horas Onde: FFFront (R. Purpurina, 199 – Sumarezinho, São Paulo – SP)



FFFront (R. Purpurina, 199 – Sumarezinho, São Paulo – SP) Ingressos gratuitos no local

Lotação: 95 pessoas

Rio de Janeiro (RJ)



Quando: sexta-feira, 10, às 19 horas



sexta-feira, 10, às 19 horas Onde: Teatro Futuros (Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, RJ)



Teatro Futuros (Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, RJ) Ingressos gratuitos via Sympla

Lotação: 63 lugares

Brasília (DF)



Quando: quarta-feira, 19, às 20h30min



quarta-feira, 19, às 20h30min Onde: Infinu (CRS 506 sul bloco A Loja 67 – Asa Sul, Brasília – DF)



Infinu (CRS 506 sul bloco A Loja 67 – Asa Sul, Brasília – DF) Ingressos gratuitos via Shotgun ou no local

Lotação: 300 pessoas

Turnê Década Turva

Quando: 5, 9, 10 e 19 de outubro

Programação completa, com horários e locais, disponível no QR Code acima