Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 6 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 O céu indica possibilidade de maior envolvimento com a vida privada. Esse envolvimento pode melhorar o dia-a-dia, especialmente na gestão interpessoal e operacional. Há uma oportunidade para fortalecer estratégias para suas ambições, com Mercúrio se aproximando de Marte na área íntima.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica oportunidades de crescimento pessoal entre desafios e a possibilidade de definir metas realistas. Com a Lua movendo-se da fase cheia para a minguante, o autoconhecimento pode ser favorecido. No amor, investir em seu relacionamento e agir com calma contribui para fortalecer o vínculo com seu parceiro.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A semana é propícia para fortalecer laços fraternais e trabalhar em colaboração. Economizar é fundamental. Com a Lua trocando de fase e passando pela área de finanças e amizades, planejar melhor as tarefas diárias se mostra essencial, especialmente com Mercúrio entrando na área do cotidiano e se aproximando de Marte.

Câncer 21/06 a 22/07 É um dia para estabelecer prioridades, equilibrando demandas com um estilo de vida saudável. O céu indica a importância de se unir ao seu grupo para promover bem-estar. Há chance de resolver pendências amorosas. A Lua sugere mudança na maneira de lidar com os desafios amorosos.

Leão 23/07 a 22/08 A semana sugere um ritmo mais calmo, com chance de introspecção e desenvolvimento pessoal diante dos obstáculos. A Lua, transitando da fase cheia à minguante, pode favorecer o autoconhecimento. O apoio da família pode ser importante, já que Mercúrio entra na área doméstica, se aproximando de Marte.

Virgem 23/08 a 22/09 A semana sugere diálogo e lealdade nos relacionamentos, já que a Lua está na área de amizades íntimas. Mercúrio, na casa da comunicação, encoraja a empatia. Na vida amorosa, a Lua inspira a ideia de que o amor precisa de franqueza. É um bom momento para valorizar a presença do ser amado e tratar o amor com ainda mais carinho.

Libra 23/09 a 22/10 O céu indica possíveis demandas profissionais que requerem uma abordagem diplomática. Com a Lua transitando entre as áreas de relacionamento e trabalho, pode ser um bom momento para unir planejamento e funcionalidade na gestão financeira, conforme Mercúrio entra na área material, se aproximando de Marte..

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana sugere uma fase de alta intensidade no dia a dia, mas é importante focar no bem-estar. Aproveite a fase lunar entre cheia e minguante para reorganizar sua rotina. Mercúrio, ao se aproximar de Marte, indica que é um bom momento para estabelecer estratégias. No amor, elimine adversidades e encare problemas com consciência.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica uma fase de muita atividade nas tarefas diárias. Há chance de conseguir extrair aprendizados a partir de seus desafios, principalmente quando Mercúrio se encontra com Marte na área de crise. No amor, o dia sinaliza um bom tempo para estreitar laços com quem ama. O momento pode ser interessante para expressar claramente seus sentimentos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica interações interpessoais mais seletivas e acolhedoras. A colaboratividade e o apoio mútuo ganham destaque com Mercúrio na área das amizades. No amor, o dia é para priorizar o bem-estar emocional, com a Lua aconselhando uma revisão de atitudes. Confie em seus sentimentos.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu indica um bom momento para revisar planos diários e interações com pessoas próximas, uma vez que a Lua passa da fase cheia à minguante. Pode ser proveitoso unir esforços mentais e práticos, especialmente quando Mercúrio se aproxima de Marte, afetando sua área profissional.