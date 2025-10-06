Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 6 de outubro (6/10)

Foto: Divulgação/K'Os Coletivo

O projeto "Hoje é Dia de Circo" chega a Fortaleza nesta segunda, 6, com o espetáculo "Circo do K'Os - Os Clássicos da Palhaçaria", no Instituto Hélio Góes. A iniciativa busca valorizar a tradição da palhaçaria clássica e democratizar o acesso à cultura circense, levando apresentações gratuitas e oficinas formativas para crianças. O evento integra as 14 sessões do espetáculo, que está em circulação em escolas e instituições sociais em diversas cidades do Ceará.

Quando: segunda, 6, das 13h10min às 14h40min

segunda, 6, das 13h10min às 14h40min Onde: Instituto Hélio Góes (av. Bezerra de Menezes, 892 - São Gerardo)

Instituto Hélio Góes (av. Bezerra de Menezes, 892 - São Gerardo) Gratuito





Malês

O longa “Malês”, segunda obra do ator e cineasta Antônio Pitanga, está em cartaz em Fortaleza nesta segunda-feira, 6, no Centerplex Via Sul. O filme retrata a maior revolta da história do Brasil, organizada por negros escravizados em Salvador, em 1835. A produção já circulou por festivais como o Festival do Rio, Maranhão na Tela e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Quando: segunda-feira, 6, às 17h30 e 20h30min

segunda-feira, 6, às 17h30 e 20h30min Onde: Centerplex Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Redonda)

Centerplex Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Redonda) Quanto: ingresso.com



Cordel colorido

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) realiza nesta segunda, 6, uma atividade voltada para crianças de 4 a 6 anos, com o objetivo de valorizar e transmitir a cultura popular. A programação inclui uma imersão na Sala de Cultura Popular do museu, onde os pequenos poderão conhecer xilogravuras e esculturas, além de participar de uma vivência com o cordel, ouvindo, criando e ilustrando suas próprias histórias.

Quando: segunda, 6, das 14h às 16 horas

segunda, 6, das 14h às 16 horas Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito; com inscrições via formulário (www.mauc.ufc.br)





Exposições e Performances

A Pinacoteca do Ceará recebe inscrições para o primeiro ciclo de exposições e performances do museu. O edital busca valorizar a diversidade e a relevância da produção artística cearense, convidando agentes culturais a apresentar propostas de exposições, monográficas ou coletivas, e de performances. Os agentes devem ter cinco anos de atuação. Serão selecionados quatro projetos de exposição, com incentivo de R$ 50 mil cada, e seis de performance, com recurso de R$ 5 mil cada.

Quando: inscrições abertas de 29 de setembro a 20 de outubro de 2025

inscrições abertas de 29 de setembro a 20 de outubro de 2025 Inscrições e mais infos: www.pinacotecadoceara.org.br/editais



