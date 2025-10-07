Nova coluna

Foto: adobe stock adobe stock

A moda sempre foi uma linguagem presente nas páginas do Vida&Arte. A partir desta terça-feira, 7, o caderno passa a publicar coluna assinada pela jornalista Larissa Viegas - reforçando a cobertura e abrindo espaço para novas vozes, referências e profissionais da área. A cada semana, um integrante do Núcleo de Design do O POVO assina as páginas ao lado da colunista. Larissa tem pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Unifor). Já atuou como assessora de comunicação e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a linguagem surgiu na graduação, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.