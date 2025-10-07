Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 7 de outubro (7/10)

Foto: Acervo Instituto Antônio Poteiro

A Caixa Cultural Fortaleza segue com a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado", em cartaz até 2 de novembro. A mostra celebra o centenário de nascimento do artista português-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010), reunindo mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, produzidas a partir dos anos 1970. Com curadoria de Marcus de Lontra Costa e entrada gratuita, a exposição destaca o legado do artista, conhecido por sua paleta vibrante, composições densas e temáticas ligadas à religiosidade e ao cotidiano.

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito





O Homem Mais Feliz do Mundo

Ne semana de estreia, o Cinema do Dragão recebe nesta terça-feira, 7, o longa "O Homem Mais Feliz do Mundo", dirigido pela cineasta macedônia Teona Strugar Mitevska. Premiado no Festival de Veneza e representante da Macedônia do Norte para o Oscar 2026, o filme acompanha Asja em um encontro rápido de namoro que se transforma em uma dolorosa reconciliação com o passado da Guerra da Bósnia. Um coprodução internacional filmada em Sarajevo, a obra entrelaça drama, memória e perdão.

Quando: terça-feira, 7, às 19h10min

terça-feira, 7, às 19h10min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)





Além da Fé

Está disponível para visitação em Crateús a exposição "Além da Fé", projeto itinerante do Museu da Fotografia Fortaleza em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará. A mostra, em cartaz até o fim de janeiro, reúne registros produzidos em diferentes regiões do Brasil, sobretudo no Norte e no Nordeste, destacando como a religiosidade ultrapassa os templos para se afirmar como expressão cultural, popular e identitária. Entre os festejos retratados estão o Pau da Bandeira, em Barbalha, o Reisado, no Cariri, e a Lavagem do Bonfim, em Salvador, além do Círio de Nazaré, em Belém do Pará.

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas

de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas Onde: Ministério Público (rua Tobias Soares Resende, 192 - Santa Luzia, Crateús)

Gratuito





Colorindo o mundo

Na semana do Dia das Crianças, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) realiza a oficina “Colorindo o Mundo”, na terça-feira, 7. A atividade propõe um percurso de fruição pelas obras do museu, seguido por uma vivência coletiva de pintura em mural. Voltada para crianças de 7 a 12 anos, a oficina será conduzida por Nicolas Oliveira, do Laboratório de Práticas Experimentais em Arte e Educação Museal (LAPEArte/PPCA-Procult).