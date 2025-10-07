Toni Garrido muda letra de 'Girassol', sucesso da banda Cidade Negra

Foto: Reprodução/ Instagram @cidadenegra Cidade Negra participa do programa Altas Horas e apresenta nova versão da música "Girassol"

Em participação no programa Altas Horas, da TV Globo, Toni Garrido falou sobre alteração na letra da música "Girassol". Maior sucesso do grupo Cidade Negra, a mudança após 25 anos do lançamento despertou discussões nas redes sociais.

"Pra ser homem, tem que ter a grandeza de um menino", dizia a versão original. O vocalista justificou a alteração neste trecho da música por imprimir, na sua perspectiva, uma visão machista. "Depois de 25 anos, um dia bateu uma ficha aqui, e eu falei: 'Hétero machista top, horrível", declarou Toni Garrido.

A parte foi substituída por "pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher". Entre posts ironizando o posicionamento do cantor, neste domingo, 5, o assunto foi um dos mais comentados na rede social X. "Precisava?", questionaram alguns internautas.

"Eu sempre achei que o sentido era 'para você ser um homem de verdade, vc precisa ter a pureza, o cuidado, a sensibilidade de uma criança'... entendi errado todo esse tempo?", ponderou um usuário do X. "Já senti os casos de feminicídio diminuindo, obrigado Toni Garrido!", ironizou outro perfil.

Comemorando 30 anos de carreira, Cidade Negra anunciou uma turnê pelo Brasil em 2026. Fortaleza é uma das cidades confirmadas para receber o show "De agora em diante".

Show do Cidade Negra em Fortaleza

Após cinco anos de hiato devido a questões judiciais e brigas internas, o grupo de reggae voltou em 2022. Toni Garrido e o baixista do Cidade Negra, Bino, continuaram juntos como donos da marca.

Três ex-integrantes iniciaram o Originais Cidade. São eles o baterista Lazão, o guitarrista Da Ghama e o vocalista Ras Bernardo.

De volta aos palcos, a banda tem shows confirmados em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outras cidades. Em Fortaleza, o show da turnê "De agora em diante" ocorre em um sábado, 21 de março de 2026. As vendas para o evento na capital cearense ainda não foram iniciadas.

