Confira os destaques da agenda cultural em Fortaleza nesta quarta-feira, 9 (09/10)

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição "Vivências do couro cearense: possibilidades de inclusão, arte e criação". Uma celebração ao artesanato cearense e à cultura do couro, a mostra faz uma homenagem à memória do vaqueiro nordestino. Em cartaz até o dia 16 de novembro no equipamento, a montagem conta com selas, gibões, chicotes e arreios e tem visitação gratuita.
Reencontro musical
O Cantinho do Frango, no bairro Aldeota, é palco de um reencontro especial que vai emocionar e marcar a produção musical do Ceará. Nesta quinta-feira, 9, os artistas Fhátima Santos e Carlinhos Patriolino se unem para cantar no show "Treze Anos Depois", a partir das 20 horas. Na ocasião, os músicos vão contar com a participação de Ana Flora, Marcus Caffé, Mel Mattos e Theresa Rachel.
Lançamento
O cantor e compositor potiguar Santijor lança nesta quarta-feira, 9, o EP "Ensaio do Santijor". Reunindo três produções autorais, o disco gravado em voz e violão reúne poesia em novos ritmos que celebram a música contemporânea brasileira. O lançamento será realizado no Sabores Orgânicos, restaurante localizado na Aldetoa, onde o artista fará uma apresentação especial a partir das 20 horas.
Ghibli Fest
O Ghibli Fest - evento que celebra os 40 anos do Studio Ghibli japonês no Brasil - foi estendido até o dia 15 de outubro. Em Fortaleza, o público pode assistir nesta quarta-feira, 9, aos filmes "A Viagem De Chihiro" e "Nausicaä Do Vale Do Vento", sessões às 15h20min e às 18 horas, respectivamente, no cinema do North Shopping.
Quando: quarta-feira, 9, às 15h20min e às 18 horas
Onde: North Shopping Fortaleza (avenida
Bezerra de Menezes,
2450 - Pres. Kennedy)
Quanto: R$ 21,76 (meia-entrada) e R$ 38,76 (inteira)
Vendas e mais informações: Ingresso.com
Mostra Repertório
O Teatro Dragão do Mar recebe, nesta quarta-feira, 9, o espetáculo "Junto e Misturado", do Grupo Desequilibradoz. A apresentação integra a programação da Mostra Repertório, do Centro Cultural Dragão do Mar. A peça aborda os encontros e desencontros da vida, amor e amizade e as inúmeras possibilidades da arte.