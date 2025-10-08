Estreia em Caucaia documentário sobre arte e transformação social

Foto: Reprodução/ Instagram "Cultura Que Salva" reúne músicos, poetas, dançarinos e artistas visuais de Caucaia

Nesta quarta-feira, 8, às 19 horas, o Terraço do Shopping Iandê, em Caucaia, será palco da estreia do curta-metragem documental “Cultura Que Salva”.



O filme apresenta o impacto da arte na vida de pessoas e comunidades, mostrando como diferentes expressões artísticas podem gerar transformação social e fortalecer vínculos culturais.



O documentário retrata histórias reais de artistas locais que encontraram na música, no teatro, na dança, na literatura e nas artes visuais caminhos para superar desafios, construir identidade e reforçar o sentimento de pertencimento comunitário.



Entre os depoimentos, emergem relatos de resistência, inclusão e esperança que revelam a força da arte como agente de mudança.



Participam do projeto: Marinaldo, Carlos AC Rock, Jéssica Silva, Afrânio CGC, Levi Batidão, Sandro Brasil e Eridan Bandeira. Cada um contribui com sua linguagem artística, transformando vivências individuais em narrativa coletiva.



O filme reúne depoimentos emocionantes e imagens sensíveis para valorizar a diversidade cultural de Caucaia, reforçando a importância da arte como instrumento de inclusão, diálogo e transformação social.



Estreia do documentário “Cultura Que Salva”:

