Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 8 de outubro

21/03 a 20/04
O céu indica que é momento de disciplina e reflexão nos gastos. Há chance de colocar em prática ideias novas, mas é importante avaliar os prós e contras. Seja cauteloso em investimentos e conheça os riscos. A vida amorosa pede postura emocional consciente para resolver conflitos com serenidade e eficiência.
21/04 a 20/05
Terá um dia desafiador em suas interações. Reconheça a importância de manter a calma durante as obrigações do dia a dia. Evite confrontos, transmitindo serenidade pode ser uma boa estratégia. No amor, há chance de momentos tensos. Preserve seus sentimentos e mantenha-se atento às palavras durante situações conflituosas.
21/05 a 20/06
O céu indica que pode ser um dia de desafios intensos. Isso se dá pelas formações entre Lua, Plutão, Mercúrio e Marte, que podem desestabilizar a rotina. Resgate o equilíbrio e avalie as situações com calma. No amor, dedique-se mais ao seu relacionamento. A prioridade é o vínculo afetivo.
21/06 a 22/07
Necessidade de cuidado com a exposição social e na privacidade. Há chance de conflitos em grupos, então prudência para evitar abalos de confiança. Cuidado na mistura de negócios e amizades. No amor, o céu sugere serenidade e cuidado no relacionamento. Paciência e perseverança ajudam a navegar por tempestades emocionais.
23/07 a 22/08
O céu indica um dia desafiador, especialmente na conciliação de responsabilidades profissionais e familiares. Podem surgir cansaço mental e físico. Na tomada de decisões, evite impulsos e exercite a ponderação. A cumplicidade no amor deve ajudar a enfrentar contratempos, com possível revisão sincera dos sentimentos.
23/08 a 22/09
Importante agir com equilíbrio e diplomacia, especialmente nas relações humanas, devido a possíveis disputas de poder. Seja estratégico e paciente diante de demandas complexas. No amor, a dica é cuidar com atenção da pessoa amada, mantendo a calma e o equilíbrio no relacionamento, mesmo já estando dedicado a ele.
23/09 a 22/10
O céu indica atenção redobrada às finanças, pois há chances de lidar com despesas não planejadas e lapsos de julgamento. A dica é desenvolver critério e disciplina para proteger o patrimônio. Na área amorosa, pode ser favorável definir sentimentos para melhorar a convivência.
23/10 a 21/11
Dia de revisão nos relacionamentos. Os desafios enfrentados podem testar os laços de confiança. Evite reações impulsivas, pois podem acentuar conflitos. Já no amor, podem haver oportunidades de mudanças, com prioridade para a convivência amorosa. Defina melhor seus sentimentos e dedicação aos interesses afetivos.
22/11 a 21/12
É fundamental critério e disciplina para lidar com possíveis complicações diárias, indicadas por Lua, Plutão, Mercúrio e Marte. Pode ser um bom momento para exercer pensamento crítico e resolver problemas desde a origem. No amor, cuidado com oscilações de humor e promessas que não pode cumprir, priorize seu bem-estar emocional.
22/12 a 20/01
O cenário social se mostra desafiador. Tendências a reações intensas e intolerância podem alimentar conflitos, limitando a cooperação. Considere diminuir sua exposição pública. No amor, ênfase nas emoções, com necessidade de habilidade em gerenciar questões afetivas. Aprenda a separar questões para evitar conflitos com o par.
21/01 a 18/02
O céu indica que o dia será repleto de demandas cotidianas. Ter uma boa organização e saber articular os afazeres é fundamental para dividir melhor as tarefas. Fique atento para não deixar o estresse tomar conta. No relacionamento, o segredo é valorizar o respeito e a comunicação com quem você ama.
19/02 a 20/03
O ANJO
Prosperidade, atividade, bravura, grandeza de alma, coragem, facilidade de suportar as fadigas. Domina os grandes capitães, almirantes, generais e todos os que combatem por uma causa justa. O gênio contrário provoca traições, desarmonia entre os chefes, discussões, pusilanimidade e ataques contra pessoas inermes. Trabalha para melhorar a sociedade e tende a abolir os privilégios e recursos de pessoas que não merecem.
O SANTO
Era uma jovem de 15 anos, que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano, em 302, testemunhou sua fidelidade a Cristo: preferiu morrer do que entregar sua virgindade. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que a condenaria porque era cristã, Pelágia recebeu-os bem, e quando se propuseram levá-la dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento, ela dirigiu-se ao quarto e não titubeou: subiu ao mais alto da casa em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se ao chão, falecendo quase que instantaneamente. Santo Ambrósio de Milão, no seu Tratado Das Virgens, apresenta-nos esta Santa Pelágia como irmã dos mártires Berniceia e Prosdoceia.