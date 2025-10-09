Dia das Crianças: veja opções de lazer ao ar livre em Fortaleza e Região Metropolitana

Nos ladrilhos e alamedas, caminhos se tornam uma grande aventura para aqueles que sabem como transformar o cotidiano em entretenimento. Para a criançada, uma ida à praça ou passeio no parque já deixa um toque de alegria durante todo o dia.
Neste fim de semana do Dia das Crianças, o Vida&Arte reuniu locais com ambientes abertos para o público infantil.
De espaços localizados em bairros da capital cearense a lugares na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), confira um roteiro para curtir ao ar livre!
Parque Rachel de Queiroz
No bairro Presidente Kennedy, localizado entre dois grandes shoppings, o parque Rachel de Queiroz é o endereço certo para o lazer. A área abrange 16 trechos, com ambiente aberto que conta com brinquedos; espaço para atividades esportivas; anfiteatro para programação musical e ciclofaixa. Um grande destaque, porém, é a gastronomia. São inúmeras opções que vão do regional ao requintado, com pratinho, bolo e hambúrguer.
Praça Luiza Távora
No coração da Aldeota, a Praça Luiza Távora (também conhecida como Praça da Ceart, por abrigar a sede da Central de Artesanato do Ceará) é a opção ideal para quem deseja aproveitar o dia com as crianças e os animais de estimação. Também no local, o público infantil pode conferir as atividades e brinquedos do Espaço Mais Infância, composto por brinquedoteca, biblioteca infantil, sala multimídia, espaço gourmet e sala de cinema. A programação de outubro, por exemplo, oferece oficina criativa e vídeo debate. Parte das ações são dedicadas ao cinema, com exibição de curtas.
Parque do Cocó
Maior espaço de área verde não só de Fortaleza, mas também do Nordeste, o Parque do Cocó se destaca como principal local para aproveitar a natureza com toda a família. No ambiente, as crianças são convidadas a brincar livremente e se divertir sem preocupação. Assim como as trilhas, é possível curtir um passeio de barco, disponível aos sábados, domingos e feriados.
Praça das Flores
Para aqueles que desejam aproveitar um ambiente bonito para atualizar as fotos de família, a Praça das Flores reúne plantas variadas em um amplo espaço de lazer. Com brinquedos e locais para praticar atividades esportivas, os pequenos podem curtir sem se preocupar com o dia seguinte.
Beira Mar
Cartão postal de Fortaleza, a Beira Mar tem muito mais a ofertar além das belas paisagens. A orla é o cenário ideal para aqueles passeios que fogem da rotina. As opções envolvem os aluguéis de patins e de bicicletas, disponíveis por preços a partir de R$ 10. Já o kayak ao pôr-do-sol é a escolha ideal para fazer uma nova atividade, sempre acompanhado de um responsável. Para quem aprecia música, o Anfiteatro da Beira-Mar recebe programação cultural ao longo dos meses. Restaurantes são a pedida para fechar o dia. Pizzarias, hamburguerias, lanchonetes e sorveterias seguem abertas na noite.
Parque Botânico do Ceará
Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Parque Estadual Botânico do Ceará convida as crianças e suas famílias a conhecerem de perto uma variedade de pássaros e outras espécies de animais. O público também pode admirar as flores e plantas cultivadas no espaço, situado em Caucaia.
Alchymist Prehistoric Park
Mais de 60 réplicas de dinossauros em tamanho real vão surpreender dos mais jovens aos mais velhos no Alchymist Prehistoric Park, em Caucaia. Com trilhas e acesso à Lagoa Encantada Alchymist, os ingressos custam R$ 49,95 (meia-entrada) e R$ 99,90 (inteira).
Parque Arvorar
Trilhas e atrações especiais aguardam as crianças no Parque Arvorar, localizado em Aquiraz. Neste espaço que oferece contato com o meio-ambiente, as famílias podem conhecer de perto diversas espécies de animais, além de brincar e relaxar entre a natureza. Com pacotes variados de acordo com as necessidades de cada visitante, os ingressos custam a partir de R$ 119.
Engenhoca Parque
O espaço conta com museus, atividades esportivas, parque aquático, trilhas ecológicas, viveiro de pássaros e fazendinha. Os ingressos possuem
valores a partir de R$ 22 (meia-entrada) e R$ 44 (inteira).