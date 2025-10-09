Dia das Crianças: veja opções de lazer ao ar livre em Fortaleza e Região Metropolitana

Nos ladrilhos e alamedas, caminhos se tornam uma grande aventura para aqueles que sabem como transformar o cotidiano em entretenimento. Para a criançada, uma ida à praça ou passeio no parque já deixa um toque de alegria durante todo o dia.

Neste fim de semana do Dia das Crianças, o Vida&Arte reuniu locais com ambientes abertos para o público infantil.

De espaços localizados em bairros da capital cearense a lugares na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), confira um roteiro para curtir ao ar livre!





Parque Rachel de Queiroz

No bairro Presidente Kennedy, localizado entre dois grandes shoppings, o parque Rachel de Queiroz é o endereço certo para o lazer. A área abrange 16 trechos, com ambiente aberto que conta com brinquedos; espaço para atividades esportivas; anfiteatro para programação musical e ciclofaixa. Um grande destaque, porém, é a gastronomia. São inúmeras opções que vão do regional ao requintado, com pratinho, bolo e hambúrguer.

Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy

rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy Gratuito





Praça Luiza Távora

No coração da Aldeota, a Praça Luiza Távora (também conhecida como Praça da Ceart, por abrigar a sede da Central de Artesanato do Ceará) é a opção ideal para quem deseja aproveitar o dia com as crianças e os animais de estimação. Também no local, o público infantil pode conferir as atividades e brinquedos do Espaço Mais Infância, composto por brinquedoteca, biblioteca infantil, sala multimídia, espaço gourmet e sala de cinema. A programação de outubro, por exemplo, oferece oficina criativa e vídeo debate. Parte das ações são dedicadas ao cinema, com exibição de curtas.

Onde: avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota

avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota Gratuito





Parque do Cocó

Maior espaço de área verde não só de Fortaleza, mas também do Nordeste, o Parque do Cocó se destaca como principal local para aproveitar a natureza com toda a família. No ambiente, as crianças são convidadas a brincar livremente e se divertir sem preocupação. Assim como as trilhas, é possível curtir um passeio de barco, disponível aos sábados, domingos e feriados.

Quando: diariamente, das 5h30min às 21 horas

diariamente, das 5h30min às 21 horas Onde: av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó Mais informações: @cocomeuxodo

@cocomeuxodo Gratuito





Praça das Flores

Para aqueles que desejam aproveitar um ambiente bonito para atualizar as fotos de família, a Praça das Flores reúne plantas variadas em um amplo espaço de lazer. Com brinquedos e locais para praticar atividades esportivas, os pequenos podem curtir sem se preocupar com o dia seguinte.

Onde: av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota

av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota Gratuito





Beira Mar

Cartão postal de Fortaleza, a Beira Mar tem muito mais a ofertar além das belas paisagens. A orla é o cenário ideal para aqueles passeios que fogem da rotina. As opções envolvem os aluguéis de patins e de bicicletas, disponíveis por preços a partir de R$ 10. Já o kayak ao pôr-do-sol é a escolha ideal para fazer uma nova atividade, sempre acompanhado de um responsável. Para quem aprecia música, o Anfiteatro da Beira-Mar recebe programação cultural ao longo dos meses. Restaurantes são a pedida para fechar o dia. Pizzarias, hamburguerias, lanchonetes e sorveterias seguem abertas na noite.

Parque Botânico do Ceará

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Parque Estadual Botânico do Ceará convida as crianças e suas famílias a conhecerem de perto uma variedade de pássaros e outras espécies de animais. O público também pode admirar as flores e plantas cultivadas no espaço, situado em Caucaia.

Quando: terça a sábado, das 8h às 17 horas; domingo e feriados, das 8h às 12 horas

terça a sábado, das 8h às 17 horas; domingo e feriados, das 8h às 12 horas Onde: estrada José Aragão e Albuquerque, s/n - Itambé, Caucaia

estrada José Aragão e Albuquerque, s/n - Itambé, Caucaia Mais informações: @diariodobotanico

@diariodobotanico Gratuito





Alchymist Prehistoric Park

Mais de 60 réplicas de dinossauros em tamanho real vão surpreender dos mais jovens aos mais velhos no Alchymist Prehistoric Park, em Caucaia. Com trilhas e acesso à Lagoa Encantada Alchymist, os ingressos custam R$ 49,95 (meia-entrada) e R$ 99,90 (inteira).

Quando: diariamente, das 9h às 18 horas

diariamente, das 9h às 18 horas Onde: rua Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Lagoa do Banana, Caucaia

rua Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Lagoa do Banana, Caucaia Quanto: a partir de R$ 49,95 (meia-entrada) e R$ 99,90 (inteira)

a partir de R$ 49,95 (meia-entrada) e R$ 99,90 (inteira) Vendas e mais informações: @alchymistprehistoricpark





Parque Arvorar

Trilhas e atrações especiais aguardam as crianças no Parque Arvorar, localizado em Aquiraz. Neste espaço que oferece contato com o meio-ambiente, as famílias podem conhecer de perto diversas espécies de animais, além de brincar e relaxar entre a natureza. Com pacotes variados de acordo com as necessidades de cada visitante, os ingressos custam a partir de R$ 119.

Quando: quarta a domingo, das 9h às 17 horas

quarta a domingo, das 9h às 17 horas Onde: Av. José Jorge Vieira, 100 - João de Castro, Aquiraz

Av. José Jorge Vieira, 100 - João de Castro, Aquiraz Vendas e mais informações: parquearvorar.com.br e @parquearvorar





Engenhoca Parque

O espaço conta com museus, atividades esportivas, parque aquático, trilhas ecológicas, viveiro de pássaros e fazendinha. Os ingressos possuem

valores a partir de R$ 22 (meia-entrada) e R$ 44 (inteira).

Quando: sexta a domingo e feriados, das 10h30min às 17 horas

sexta a domingo e feriados, das 10h30min às 17 horas Onde: rua Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz

rua Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz Vendas e mais informações: parqueengenhoca.com.br e @engenhocaparque



