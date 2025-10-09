Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 9 de outubro
Áries

21/03 a 20/04

Chances de suas habilidades criativas se expandirem, melhorando a eficácia dos recursos materiais e dando um charme às atividades diárias. Porém, cuidado com impulsos de compras. A conexão entre a Lua e Vênus sugere coragem para enfrentar dificuldades afetivas e tranquilidade para entender sua situação amorosa.

Touro

21/04 a 20/05

A simpatia e generosidade estão em alta com o céu indicando uma boa conexão Lua-Vênus. Valorize seus atributos para atrair boas companhias e manter reputação. Evite competições e conflitos. No amor, diálogo sincero é solução. Lua e Vênus sugerem que dê mais suporte à relação, definindo o que é essencial para o romance.

Gêmeos

21/05 a 20/06

A conjunção de Lua e Vênus resulta em otimismo e inspiração criativa ao enfrentar desafios. O céu sugere que busque soluções da forma mais ágil possível e mantenha o bom humor mesmo em situações de estresse. Na sua vida amorosa, um bom momento para refletir e agir, mirando um futuro romântico mais duradouro.

Câncer

21/06 a 22/07

O dia envolve atenção ao bem-estar e apoio emocional aos próximos, graças ao ótimo relacionamento entre Lua e Vênus. A socialização traz satisfação cultural, mas também potenciais conflitos de grupo, conforme indica a tensão entre Lua e Marte. No amor, é importante adotar uma postura objetiva e repensar os conflitos presentes.

Leão

23/07 a 22/08

Bom momento para explorar talentos criativos na gestão de recursos e tarefas do dia a dia. Tenha cautela para não se sobrecarregar e reserve tempo para descanso. Na relação amorosa, há chance de renovação, desde que haja autenticidade e respeito. Lembre-se de manter a serenidade no coração frente a qualquer dúvida.

Virgem

23/08 a 22/09

O céu indica uma postura otimista e expansiva, valorizando os belos aspectos da vida. Pode ser um bom momento para se envolver em atividades sociais, mas tenha cuidado com possíveis conflitos em grupo. Na vida amorosa, há chance de fortalecer o relacionamento com atenção e dedicação, mesmo diante de problemas afetivos.

Libra

23/09 a 22/10

Introspecção pode ser um aliado no enfrentamento de desafios com serenidade. Há chance de imprevistos na área material, contudo, a pressa em resolvê-los pode ser evitada. Na vida amorosa, pode ser um bom momento para investir no diálogo e cuidar da relação amorosa, mesmo diante de eventuais situações negativas.

Escorpião

23/10 a 21/11

A harmonia entre Lua e Vênus indica uma fase de grande empatia e generosidade. No entanto, atenção para não se anular pelos outros. Na área afetiva, o dia pede foco nas necessidades cotidianas e transparência nas relações. Evite impulso nas adversidades.

Sagitário

22/11 a 21/12

O céu indica uma tendência de harmonia entre suas vocações e a vida cotidiana. Mas, controle a empolgação para não assumir muitas responsabilidades e evitar desgaste. No amor, pode ser um bom momento para avaliar o equilíbrio entre suas necessidades e as da relação.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A harmonia entre Lua e Vênus indica busca intensa por prazeres e alta autoestima. Bom momento para apostar em amigos seletos e valorizar a qualidade das interações. Cuidado para não se expor demais, pois a tensão entre Lua e Marte sugere conflitos. Na área amorosa, a configuração celeste favorece a dedicação ao relacionamento.

Aquário

21/01 a 18/02

Fase de maior intimidade e prazeres únicos, especialmente em trocas emocionais e culturais. No entanto, é importante balancear a vida pessoal e profissional, pois pode haver potencial para estresse. Diálogo e entusiasmo podem ser cruciais para o romance, beneficiando a expressão dos sentimentos.

Peixes

19/02 a 20/03

Seu carisma e gentileza podem tornar as interações mais agradáveis hoje. Contudo, há chance de conflitos ao lidar com tópicos delicados, por isso, evite polêmicas. Em sua vida amorosa, pode ser um bom momento para focar no equilíbrio emocional e valorizar as diferenças do seu par. Respire e domine suas reações.

O ANJO

Ieialel

Consola nas aflições, cura as doenças, principalmente as dos olhos. Domina sobre o ferro e todos os que com ele trabalham ou negociam. Confunde os maus e as testemunhas falsas. Confere bravura, franqueza e paixão por Vênus. O gênio contrário é provocador de cólera e influi sobre os maus homicidas. Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e franqueza.

 

O SANTO

São Dionísio

Era um jovem missionário enviado pelo papa Fabiano para evangelizar a Gália do norte em meados do ano 250, século III. Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. O sucesso da missão, porém, incomodou magos gauleses e romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia cristãos. Acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e prenderam-no porque não reconhecia o imperador como um Deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, São Dinis preferiu a morte. Ao lado de Dionísio, o diácono Rústico e o sacerdote Eleutério também foram decapitados. Popularmente conhecido como São Dinis de Paris, foi venerado como único padroeiro da França durante muito tempo e segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa.

 

