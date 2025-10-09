Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 9 de outubro (09/10)

Foto: Universal Park/Divulgação Começou em Fortaleza a nova temporada do Universal Park, tradicional parque de diversões

Um dos parques de diversão mais tradicionais e queridos de Fortaleza, o Universal Park retorna à capital em nova temporada e promete divertir de crianças a adultos. Instalado no bairro Edson Queiroz, o espaço retorna com muitas novidades, como a atração inédita Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º, ao mesmo tempo, em que sobem e descem. Somando-se às surpresas, estão o Saltamontes e o Dumbo.

Para os amantes dos brinquedos tradicionais, o Universal Park também traz para Fortaleza uma roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica da cidade. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo meia-entrada, pacotes promocionais e passaporte premium com acesso ao Polaris. O parque fica aberto de segunda-feira a domingo, exceto quarta-feira, das 17h às 22 horas.

Quando: segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas; sábados, domingos e feriados, das 17h às 22 horas

segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas; sábados, domingos e feriados, das 17h às 22 horas Onde: Universal Park (avenida Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz)

Universal Park (avenida Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 65 (meia-entrada) e R$ 130 (inteira)

a partir de R$ 65 (meia-entrada) e R$ 130 (inteira) Vendas: bilheteria presencial







Leitura em grupo

Clássico da literatura infantil, "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, será lido nesta quinta-feira, 9, na Biblioteca Cristina Poeta. O momento gratuito integra a programação de outubro da Secultfor nos equipamentos culturais da capital cearense. A leitura compartilhada será ministrada pelo poeta Geraldo Amâncio Pereira.

Quando: quinta-feira, 9, das 13h às 14 horas

quinta-feira, 9, das 13h às 14 horas Onde: Biblioteca Cristina Poeta (rua Raimundo Ribeiro, 580 - Autran Nunes)

Biblioteca Cristina Poeta (rua Raimundo Ribeiro, 580 - Autran Nunes) Gratuito





Música e alegria

Iniciando nesta sexta-feira, 10, a Vila Azul do Mar recebe o Circolarizando e, às 20 horas, o espetáculo "A jornada de Gabriel e as cores do espectro". Já no sábado, 11, também a partir das 17 horas, o local terá apresentação das Guerreiras do K-pop. No domingo, 12, o Dia das Crianças fica completo com a apresentação dos Power Rangers, às 17h, seguido do show da Turma do Parque com os Beach Friends, às 20 horas.

Quando: de sexta-feira, 10, a domingo, 12, a partir das 17 horas

de sexta-feira, 10, a domingo, 12, a partir das 17 horas Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)

Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz) Gratuito





Diversão no palco

A semana da criança no Theatro José de Alencar (TJA) convida toda a família para eventos únicos. Neste sábado, 11, o dia começa a partir das 15h30min, com a visita temática "Entre histórias e tesouros: o TJA das crianças", que leva o público infantil a uma imersão no equipamento localizado no Centro. Às 17 horas, o Grupo Catavento apresenta a peça "Plunct, Plact, Zuuum", com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Já no domingo, 12, as crianças vão poder participar da pintura facial e assistir à peça "Borboletário", ambas às 16 horas. Para encerrar o fim de semana, às 17 horas, o grupo Comédia Cearense apresenta a montagem "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso".

Quando: sábado, 11, a partir das 15h30min; domingo, 12, a partir das 16 horas

sábado, 11, a partir das 15h30min; domingo, 12, a partir das 16 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Show da Xuxa

No bairro Papicu, o Shopping RioMar Fortaleza está com programação especial para este sábado, 11, véspera do Dia das Crianças. Com agenda iniciando às 15 horas, o público infantil é convidado a assistir ao "Show da Xuxa". Realizado na Praça de Alimentação, no Piso L3, o momento segue com a recreação Star Kids, às 16 horas, e, na sequência, a criançada vai poder acompanhar o espetáculo "Sonic", às 17 horas.

Quando: sábado, 11, a partir das 15 horas

sábado, 11, a partir das 15 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Festival da Criança

Neste domingo, 12, às 15h30min, o Shopping RioMar Kennedy promove o Festival da Criança, com diversas atividades e atrações para o público infantil, como brinquedos infláveis, pintura de tela e facial, escultura de balão, carrinhos de pipoca e algodão doce. A programação realizada no estacionamento do shopping também terá apresentação da Banda Vocali Kids.

Quando: domingo, 12, a partir das 15h30min

domingo, 12, a partir das 15h30min Onde: Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Astros e estrelas

Neste domingo, 12, o Planetário Rubens de Azevedo promove uma programação especial para o Dia das Crianças. Marcada para às 15 horas, o equipamento realiza a sessão "Momentos de Astronomia para Crianças", com o professor Dermeval Carneiro, com ingressos gratuitos que podem ser retirados 1 hora antes do início do evento. Na mesma data, as sessões seguintes vão ter exibição com ingressos promocionais de R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira).

Quando: domingo, 12, sessões a partir das 15 horas

domingo, 12, sessões a partir das 15 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira) Vendas: bilheteria do Dragão do Mar





Brincadeiras

No Museu da Imagem e do Som (MIS), o Dia das Crianças terá muitas brincadeiras para divertir todas as idades. Com início às 15 horas, o local recebe a apresentação da Tia Samila e Sua Turma, com o espetáculo "Brincadeira de Criança". O momento mistura música e aventura. Já às 17 horas, o público é convidado a assistir ao Circo do Chaplin, realizado pelo Apolo, conhecido como o Chaplin cearense.

Quando: domingo, 12, a partir das 15 horas

domingo, 12, a partir das 15 horas Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 505 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 505 - Meireles) Gratuito



