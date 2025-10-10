Conheça bolos que viralizaram nas redes pelo sabor e pela beleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-10-2025: Comes & Bebes - sobre a novidade das fatias de bolos enormes. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O encontro entre a massa fofinha e a cobertura doce resgata um sabor de tempos mais simples, onde a imaginação tomava conta, a espera pela tigela e a colher com restinho de creme era felicidade garantida. Mas o verdadeiro grande momento estava após a aguardada saída do forno, e quando finalmente a forma esfriava, as fatias eram servidas e o bolo compartilhado entre todos.

Essa talvez seja uma memória que ultrapasse a experiência pessoal e abrace a todos que não resistem àquela fatia de bolo. Em Fortaleza, tal iguaria ganha novas opções de apresentações e de sabores. Impulsionados principalmente por vídeos nas redes sociais, as tortas e bolos chamam a atenção daqueles que passam por diversas regiões da cidade.

Com a movimentação do bairro de Fátima, na praça Argentina, os bolos e tortas da confeitaria Sheyla Mihaliuc chamam a atenção de quem passa. Ninho com geleia artesanal de morango e amora, brigadeiro com maracujá, banoffee e abacaxi com cocada cremosa são alguns dos sabores presentes na sua barraquinha.

"Já vendíamos bolos na praça e outros doces também e quando a novidade com esse novo modelo de torta se expandiu, tivemos a necessidade de ficar somente com eles. Então começamos a produzir bolos maiores e sabores diferenciados com caldas especiais", desenvolve.

No mercado há cerca de cinco anos fabricando bolos, tortas, suspiros, biscoitos e até salgados de festa, o sucesso também é visível nas redes sociais, onde já acumula mais de 14 mil seguidores no Instagram. Ela conta que as fatias foram as principais responsáveis pela popularidade e fidelização de clientes.

"Começamos nossa fabricação de geleias artesanais, recheios e bolo já no começo da semana para podermos ir para a praça às sextas e sábados e no domingo só no

delivery", destaca.

Assim como Sheyla, foi na criatividade no modo de servir tortas que a sócia-proprietária e chef confeiteira da Brigaderia 85, Camila Lima, percebeu novas possibilidades. "As tortas sempre foram um grande sucesso na casa, e eu queria criar algo que tornasse essa experiência ainda mais completa e especial para os nossos clientes", ressalta.

Ela acrescenta: "Foi assim que surgiu o Monte Sua Fatia — uma forma de personalizar o seu pedido, permitindo que cada pessoa escolha sua torta favorita, combinando com uma bola de sorvete, calda e um topping delicioso para finalizar. O resultado ficou incrível! As pessoas têm amado essa novidade, e as crianças então… simplesmente se encantaram com essa forma divertida e irresistível de saborear nossas tortas".

Criada em 2017, a Brigaderia 85 contava com a produção exclusivamente caseira, mas três anos depois, a marca ganha loja física e devido à grande demanda, em 2023, eles ganham um novo espaço que foi: "pensado para que as pessoas possam tomar um bom café, saborear um milkshake, se deliciar com nossas fatias de tortas e salgados, além de encontrar presentes lindos e deliciosos, com chocolates e combinações especiais", acrescenta Camilla.

Contabilizando 57 mil seguidores no instagram, a loja conta com produção diária dos produtos que, segundo a proprietária, tem crescido com a popularidade das tortas. "A procura só cresce — toda semana percebemos um aumento constante na demanda. O sabor queridinho do público é, sem dúvidas, a Matilda: uma torta bem chocolatuda, feita com massa de chocolate, ganache, cobertura de brigadeiro e granulado ao leite", conclui.

Sheyla Mihaliuc Confeitaria Artesanal

Funcionamento: Sexta-feira e sábado das 18h30min às 22h

Sexta-feira e sábado das 18h30min às 22h Onde: Praça Argentina Castelo Branco (Rua Conselheiro Tristão, s/n- bairro de Fátima)

Praça Argentina Castelo Branco (Rua Conselheiro Tristão, s/n- bairro de Fátima) Quanto: fatias de torta por R$ 15

fatias de torta por R$ 15 Instagram: @mihaliucconfeitaria





brigaderia85

Funcionamento: Segunda-feira à sábado das 11h às 19h

Segunda-feira à sábado das 11h às 19h Onde: R. Barbosa de Freitas, 299 - Meireles

R. Barbosa de Freitas, 299 - Meireles Quanto: Monte sua torta a partir de 36,90

Monte sua torta a partir de 36,90 Instagram: @brigaderia85

Outros lugares para encontrar tortas

Torta ideal

Funcionamento: sábado e domingo a partir das 16h

sábado e domingo a partir das 16h Onde: Parque Rachel de Queiroz - Ao lado da barca (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy)

Parque Rachel de Queiroz - Ao lado da barca (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy) Quanto: Fatia de torta por R$ 15

Fatia de torta por R$ 15 Instagram: @tortaideal

Cup Coffee Cafeteria

Funcionamento: todos os dias das 15h30min às 22h

todos os dias das 15h30min às 22h Onde: R. das Carnaúbas, 401 - Passaré

R. das Carnaúbas, 401 - Passaré Quanto: fatias de torta a partir de R$ 19,90

fatias de torta a partir de R$ 19,90 Instagram: @cupcoffeefortaleza

Sapore Trufado

Funcionamento: segunda-feira à sexta-feira das 9h às 18h; sábado 9h às 17h

segunda-feira à sexta-feira das 9h às 18h; sábado 9h às 17h Onde: Av. Rogaciano Leite, 2031

Av. Rogaciano Leite, 2031 Quanto: matilda cake por R$ 28,50

matilda cake por R$ 28,50 Instagram: @saporetrufado

