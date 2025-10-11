Logo O POVO+
Escritora cearense lança livro no Mauc neste sábado, 11

"Na mira das facas", romance da cearense Nazaré Fraga, será lançado neste sábado, 11
Nazaré Fraga estreia na ficção longa com o romance
Foto: Reprodução / Instagram @nazafraga Nazaré Fraga estreia na ficção longa com o romance "Na mira das facas"

Nascida em Quixadá, interior cearense, Maria de Nazaré de Oliveira Fraga é doutora em Enfermagem, professora aposentada e, recentemente, tornou-se autora de romance. "Na mira das facas" é o primeiro livro de ficção de Nazaré Fraga. O lançamento da obra ocorre sábado, 11, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc).

Com início previsto para às 9h30min, o evento tem entrada gratuita e será realizado pela editora Folheando, em parceria com o Mauc e a Universidade Estadual do Ceará (Uece). 

Nazaré já publicou contos e crônicas, como "Fraga: afetos e caminhos de uma família que atravessa mares, sertões, desafios e improvisos".

O livro "Na mira das facas" narra a trajetória de Caudinete, mulher que, insatisfeita com a rotina e desencantada do casamento, decide romper com as amarras do cotidiano para embarcar numa jornada de autodescoberta ao lado de um trapezista de circo e atirador de facas.

O lançamento do livro expande a atuação literária da autora que firma-se também como romancista, explorando com profundidade o feminino, a cultura e a emoção tendo o sertão cearense como cenário principal.

A abertura do evento será feita pelo jornalista Cupertino Freitas. Em seguida, o publicitário e poeta Paulo Fraga-Queiroz, autor da obra "Pássaros de Giz", apresenta Nazaré e o novo romance. Por fim, uma performance será realizada pelo grupo Reisado Cordão do Caroá, seguido de sessão de autografos. 

Lançamento de "Na mira das facas"

  • Quando: sábado, 11,às 9h30min
  • Onde: Museu de Arte da UFC (avenida da Universidade, 2854 - Benfica)
  • Gratuito
  • Instagram: @museudeartedaufc
