Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 11 de outubro

21/03 a 20/04
O céu indica um bom entrosamento entre Sol e Lua, facilitando o diálogo com as pessoas próximas. Chance de acordos importantes para quem está atento. Cuidado para não negligenciar emoções na tentativa de agradar alguém. Na vida amorosa, manter uma boa comunicação será essencial para um convívio sincero e maduro.
21/04 a 20/05
Chances de uma melhor gestão da vida prática devido à harmonização entre Lua e Sol. Oportunidades podem surgir nos recursos disponíveis e poder de compra, mas cuidado com os gastos excessivos. Na vida afetiva, o equilíbrio é necessário para lidar com situações exageradas. Transforme os obstáculos em motivos para mudar.
21/05 a 20/06
O céu indica um sábado descontraído de prazeres sociais. No entanto, há chance de procrastinar tarefas de rotina, principalmente domésticas. Busque equilíbrio. Na área amorosa, seja sensato e preservador da harmonia da relação, pois há possibilidades de enfrentar situações difíceis.
21/06 a 22/07
O céu indica fortalecimento emocional no ambiente doméstico e nos relacionamentos próximos. Cuidado ao compartilhar seus dramas pessoais para preservar sua individualidade. No amor, decisões importantes podem precisar ser tomadas. Mantenha a calma e a harmonia para lidar com as exigências do dia a dia.
23/07 a 22/08
Com o céu formando um harmonioso trígono entre a Lua e o Sol, pode ser um bom momento para unir forças e enfrentar desafios comuns. Entretanto, atenção ao dividir recursos, pois Vênus na área material pode gerar tensões com a Lua. No campo afetivo, é sugerido valorizar a segurança emocional para fortalecer o laço com quem você ama.
23/08 a 22/09
Este sábado pode trazer eficácia para lidar com demandas profissionais, graças à sintonia entre Sol e Lua. É importante controlar a vaidade para evitar conflitos nos relacionamentos, já que o céu aponta Vênus em seu signo em arranjo delicado com a Lua. No amor, a sugestão é estar atento às próprias atitudes e ver eventuais contratempos.
23/09 a 22/10
Aumento na disposição com a Lua em harmonia com o Sol, abrindo caminho para novas oportunidades. Embora possam surgir desafios com a presença de Vênus em uma fase crítica, é recomendável manter a inteligência emocional. No amor, conexão positiva entre Sol e Lua sugere um bom momento para fortalecer o relacionamento.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica ampliação da percepção em questões incômodas, ajudando a encarar esses desafios com mais segurança. Mantenha discrição nos desafios, especialmente em interações sociais. Dê atenção e força à relação amorosa, pois quedas de rotina podem ser proveitosas para unir o casal.
22/11 a 21/12
Chance de fortalecimento na rede de apoio por meio de um bom trato humano. Vislumbre maturidade nas parcerias de trabalho, evitando conflitos de egos. Na área afetiva, pode ser o momento para revisar sentimentos e atitudes. Conflitos podem promover crescimento emocional. Seu foco na vida amorosa é fundamental.
22/12 a 20/01
A harmonia entre Sol e Lua no campo de trabalho sugere desenvoltura nos relacionamentos, o que favorece a produtividade. Importante valorizar ganhos reais e evitar idealizações, principalmente com a tensão que a Lua tem com Vênus na área espiritual. No amor, a boa sintonia entre Sol e Lua pode te ajudar a lidar com problemas.
21/01 a 18/02
Dinamização nas relações, graças à harmonia entre Lua e Sol. Isso promove trocas mental e espiritualmente estimulantes. Na privacidade, cuidado na escolha das companhias é crucial, visto tensão entre Vênus e Lua. No amor, eventuais desafios podem surgir. Aqui, Lua e Sol sugerem foco na resolução clara e cuidadosa.
19/02 a 20/03
Forte reflexão sobre questões pessoais e familiares com a harmonia entre Lua e Sol. Pode ser preciso manter equilíbrio e não se envolver demais com os problemas dos outros. Na área afetiva, uma revisão se faz necessária. O momento sugere encarar sentimentos e situações afetivas de forma mais assertiva.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência é extremamente justo e vive em harmonia com seu universo. Por ser superprotegido por seu anjo, terá uma confiança inabalável em si mesmo e lutará sempre por grandes ideais. Amará os animais, a natureza e os homens com uma grande sinceridade. Terá conhecimento geral de todas as áreas, estando sempre reavaliando as situações em busca de uma visão mais objetiva.
O SANTO
Aos 17 anos pediu para ingressar nos Clérigos Regulares de São Paulo, chamados Barnabitas, por residirem na igreja milanesa de São Barnabé. Em sinal de obediência, é exposto a uma das mais desagradáveis provações: aparece na praça mercantil vestido de fidalgo, mas carregando pesada cruz nos ombros. Ordenado sacerdote, tornou-se mestre e formador de barnabitas, chamados a ser homens da cruz e do livro, de fé e cultura intimamente unidas. Alessandro Sauli, nesta obra, é um homem tão protagonista que com 34 anos já o fazem superior geral. Pio V em 1567 o nomeia bispo de Aleria, na Córsega, onde tudo deve ser feito, inclusive alimentar os fiéis, vítimas da fome e piratas. O último dia chega para ele em Piemonte: em Calosso d'Asti, onde aceita a hospitalidade do senhor local.