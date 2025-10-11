Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 11 de outubro (11/10)

Foto: Murilo da Paz/Divulgação Babita Soares e Lucas Bmr, dupla da Bateu, comandam um set especial na estreia do projeto Locadora

O projeto Locadora, idealizado por Fixter da Play, realiza a primeira edição no Nômads Pub & Food. A festa explora a mistura de ritmos como funk e eletrônica e promete quatro horas de música, com presença dos DJs Babita Soares e Lucas Bmr. Também se apresentam Fixter da Play e Bugzinha, completando a programação da noite.

Quando: sábado, 11, a partir das 20 horas

sábado, 11, a partir das 20 horas Onde: Nômads Pub & Food (Rua Nogueira Acioli, 1045 - Centro)

Nômads Pub & Food (Rua Nogueira Acioli, 1045 - Centro) Quanto: R$ 10 (antecipados, link no perfil @fixterdaplay)





Na mira das facas

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) recebe neste sábado, 11, o lançamento do livro "Na mira das facas", novo romance da escritora, professora e enfermeira Nazaré Fraga. A atividade marca a estreia da autora na ficção longa e integra uma programação especial, com apresentações culturais e sessão de autógrafos.

Quando: sábado, 11, às 9h30min

sábado, 11, às 9h30min Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Desce pro Play

A festa Desce pro Play acontece neste sábado, 11, das 16h às 22 horas, na Arena Iracema. Reunindo atrações locais, o line-up conta com Vanessa A Cantora, Banda Reite, Femo e Breno Mendes. O evento oferece duas horas de caipirinha liberada, das 16h às 18 horas, e ingressos promocionais limitados a R$ 15.

Quando: sábado, 11, das 16h às 22 horas

sábado, 11, das 16h às 22 horas Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 15







Casa Mercúrio

A Casa Mercúrio realiza neste sábado, 11, uma edição especial da Sessão Mercúrio, projeto dedicado à difusão da música autoral e independente no Ceará. O evento apresenta um show que une o grupo de arte sonora Dronedeus e o trio Facada, em uma performance conjunta com projeções audiovisuais assinadas pelo cineasta Pedro Diógenes.

Quando: sábado, 11, às 18h30min

sábado, 11, às 18h30min Onde: Casa Mercúrio (av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Casa Mercúrio (av. da Universidade, 2475 - Benfica) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)





Senador Pompeu

O Festival Humaitá Rock celebra duas décadas de história no Sertão Central. O evento acontece neste sábado, 11, na Praça Marcone Borges, em Senador Pompeu, com programação gratuita. A edição reúne shows de Renegados Além dos Rótulos, Nazirê, Berg Menezes, Gargulina e Tertúlia Overdrive, além de oficinas, exibições audiovisuais e uma feira da economia criativa.

Quando: sábado, 11, às 12 horas

sábado, 11, às 12 horas Onde: Praça Marcone Borges (av. Francisco França Cambraia - Sen. Pompeu)

Praça Marcone Borges (av. Francisco França Cambraia - Sen. Pompeu) Gratuito



