Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 12 de outubro (12/10)

A banda Zimbra retorna a Fortaleza para show no Teatro RioMar. Conhecido pelos sucessos "Viva" e "Azul", o grupo santista fundado em 2010 apresenta na capital cearense o show da turnê do mais novo álbum, "Pouso" (2024). Os ingressos estão à venda no Uhuu, com valores a partir de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).
Concerto
O Teatro Brasil Tropical recebe a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC com o concerto "Divas do Pop". O evento reúne Barbara Nery, Brenda Rio, Carol Solon, Cintia Duarte, Érica Albernaz, Júlia Sampaio, Marília Lima e Keithy Owl. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).
Nova MPB
A cantora mineira Lizandra desembarca em Fortaleza neste domingo, 12, com o calendário da turnê nacional. O show apresenta releituras de sucesso na Música Popular Brasileira (MPB). A apresentação será realizada no Teatro Brasil Tropical, a partir das 18 horas. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 40.