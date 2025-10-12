Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 12 de outubro (12/10)

Foto: Rafael Pierini/Divulgação Banda Zimbra faz show em Fortaleza

A banda Zimbra retorna a Fortaleza para show no Teatro RioMar. Conhecido pelos sucessos "Viva" e "Azul", o grupo santista fundado em 2010 apresenta na capital cearense o show da turnê do mais novo álbum, "Pouso" (2024). Os ingressos estão à venda no Uhuu, com valores a partir de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).

Quando: domingo, 12, às 20 horas

domingo, 12, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza

Teatro RioMar Fortaleza Quanto: a partir de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira); vendas no Uhuu





Concerto

O Teatro Brasil Tropical recebe a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC com o concerto "Divas do Pop". O evento reúne Barbara Nery, Brenda Rio, Carol Solon, Cintia Duarte, Érica Albernaz, Júlia Sampaio, Marília Lima e Keithy Owl. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Quando: domingo, 12, às 19 horas

domingo, 12, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira); vendas no Sympla





Nova MPB

A cantora mineira Lizandra desembarca em Fortaleza neste domingo, 12, com o calendário da turnê nacional. O show apresenta releituras de sucesso na Música Popular Brasileira (MPB). A apresentação será realizada no Teatro Brasil Tropical, a partir das 18 horas. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 40.

Quando: domingo, 12, às 18 horas

domingo, 12, às 18 horas Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)

Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro) Quanto: R$ 40; vendas no Sympla



